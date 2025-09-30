“Podrían pedir a Quintero en extradición por Afinia y Canacol”: Federico Gutiérrez

Un día después de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos (algo así como el vicecanciller) dijera que con gusto le quitaría la visa a Daniel Quintero —después de que él mismo pidió que se la quitaran, supuestamente en solidaridad con el presidente Petro—, y luego de que el senador republicano Bernie Moreno dijera que también hay que encontrar “dónde ha escondido su plata”, el alcalde Federico Gutiérrez le entregó a la cúpula diplomática de Estados Unidos en Colombia documentos que probarían que la plata producto de la presunta corrupción de Quintero habría ido a parar a Estados Unidos. Lea aquí: Mientras EE. UU. le quita la visa a Petro, su embajador se reúne con su “parcero”, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Según Gutiérrez, de llegar a comprobarse que un solo dólar producto de la posible corrupción de Quintero y su equipo fue a dar a ese país, el precandidato presidencial del Pacto Histórico podría ser pedido en extradición.

Las acusaciones de Gutiérrez llegan además en un momento en el que su relación como mandatario local con la diplomacia estadounidense parece más estrecha que nunca: mientras el gobierno de ese país le quita la visa a Petro y a sus ministros, Jhon McNamara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, se reunió con Gutiérrez en Medellín.

“Gracias a mi parcero Federico Gutiérrez por recibirme en la espectacular Ciudad de la Eterna Primavera, Medellín. Durante nuestro valioso encuentro, conversamos sobre el avance de planes de inversión por parte de empresas estadounidenses, que beneficiarán a todos los colombianos y a la bella región antioqueña”, escribió el diplomático gringo en X después de su visita a La Alpujarra.

Gutiérrez aseguró en una rueda de prensa posterior a ese encuentro que tanto McNamara como otros altos funcionarios de Estados Unidos estaban al tanto de los casos de corrupción del exalcalde Quintero en Medellín y que, como aseguró el senador Moreno, estaban en la tarea de seguir la pista de la plata que habría ido a parar en ese país. Pese a aclarar que el grueso de la investigación aún se mantiene bajo reserva, el mandatario local reveló que los primeros indicios del caso apuntarían a nexos de esos bienes con las denuncias de corrupción de Afinia y Canacol, dos de los escándalos más gruesos que quedaron del gobierno pasado. "Hay personas de las que tenemos información que han tenido vínculos directos con unos ciudadanos venezolanos que viven directamente en Miami y también socios de ellos colombianos que hoy están viviendo en Miami y en otras ciudades. Casos, por ejemplo, tan importantes como el de Afinia están relacionados con esa información o casos como el de Canacol, ampliamente denunciados por medios de comunicación", señaló el alcalde Gutiérrez. Cabe recordar que tanto las denuncias que se han conocido sobre Afinia, como las de Canacol, hacen parte de los casos más sensibles que quedaron tras el fin de la administración Quintero. En mayo de 2024, fue el mismo Gutiérrez quien presentó a la opinión pública una grave denuncia de corrupción en Afinia, en la que una fuente protegida aseguraba que esa filial del Grupo EPM en la costa Caribe había sido supuestamente vendida por $8 millones de dólares a un grupo político. Según narró el alcalde, el testigo aseguró que aquella operación habría tenido su génesis en una reunión secreta realizada en un restaurante de Las Palmas, en la que se habrían sentado un grupo de políticos acompañados por una pareja de empresarios venezolanos, un exsecretario de la Alcaldía y hasta un empresario salpicado en el carrusel de la contratación de Bogotá. Pese a que el nombre de todos esos participantes no fue revelado en aquel momento, trascendió que la presunta figura política que estaría a la sombra de esa negociación sería presuntamente el excongresista antioqueño William Ortega, quien en ese momento negó estar involucrado en una operación de ese tipo.