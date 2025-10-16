x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Daniel Quintero y la gira de medios: ¿quién financia sus eventos y alianzas con políticos cuestionados?

El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, está en una gira política levantando interrogantes en el Pacto Histórico sobre el origen de los fondos para sus eventos y su estrategia de “resetear” la política utilizando estructuras tradicionales. El exsenador Gustavo Bolívar ha criticado públicamente que Quintero está tejiendo alianzas con casas políticas cuestionadas a nivel nacional, como la estructura del exsenador condenado Eduardo Pulgar y apoyos como la esposa de un alcalde imputado por compra de votos. Esta búsqueda de poder, combinando voto de opinión con apoyo de maquinaria, ha generado resistencia y la sensación en las bases del petrismo de que el Pacto Histórico ha traicionado su promesa de cambio al avalar figuras de la politiquería.

