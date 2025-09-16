¡Atención! Daniel Quintero y nueve exintegrantes de su alcaldía serán llevados a juicio por el caso de Aguas Vivas

La Fiscalía anunció en la mañana de este martes que radicó el escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, nueve de los funcionarios de su administración y tres personas particulares por la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial para restituir irregularmente el predio de Aguas Vivas.
Según señalaron desde el ente acusador, Quintero y las otras 12 personas serían responsables de los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés debido en la celebración de contratos. Ante la radicación de este escrito de acusación, el exmandatario será llevado a juicio en los próximos días.