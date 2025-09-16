x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡Atención! Daniel Quintero y nueve exintegrantes de su alcaldía serán llevados a juicio por el caso de Aguas Vivas

La Fiscalía anunció que se radicó el escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín y 12 personas más por este caso. Responderá por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.

  • El exalcalde Daniel Quintero será llevado a juicio por el escándalo de Aguas Vivas, junto con otras 12 personas. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    El exalcalde Daniel Quintero será llevado a juicio por el escándalo de Aguas Vivas, junto con otras 12 personas. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
bookmark

La Fiscalía anunció en la mañana de este martes que radicó el escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, nueve de los funcionarios de su administración y tres personas particulares por la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial para restituir irregularmente el predio de Aguas Vivas.

Según señalaron desde el ente acusador, Quintero y las otras 12 personas serían responsables de los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés debido en la celebración de contratos. Ante la radicación de este escrito de acusación, el exmandatario será llevado a juicio en los próximos días.

Los demás exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín procesados son: la exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Ingrid Vanessa González Montoya; la exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, Yina Marcela Pedroza Gómez; el exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna; la exsecretaria de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Karen Bibiana Delgado Manjarrés; el exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio Andrés López Muñoz; la exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Natalia Andrea Jiménez Pérez; la exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General, Alethia Carolina Arango Gil; la exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios, Leidy Jiménez Echavarría; y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés Trujillo García Trujillo.

Entérese: Le sacaron el queso a Quintero en debate por Aguas Vivas en el Senado: “lo dejó como una radiografía”

Los particulares vinculados dentro de este proceso son Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, quienes serían los tenedores del predio de Aguas Vivas.

Según señalaron desde la Fiscalía, entre febrero de 2020 y mayo de 2023 se habría intentado recurrir a una conciliación prejudicial para que, mediante diversas artimañas, los funcionarios de la administración de Daniel Quintero habrían intentado cambiar la sesión gratuita del bien a una compraventa para pagarle a los propietarios más de 40.500 millones de pesos por el valor del lote.

“Ante el fracaso de ese trámite, el exalcalde y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés García Trujillo, al parecer, expidieron de manera irregular actos administrativos para aumentar el avalúo del terreno, entregárselo a los particulares y permitirles el desarrollo de actividades urbanísticas prohibidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”, indicaron desde la Fiscalía.

Debido a esta situación, el Juzgado Once Penal del Circuito con Función de Conocimiento incluyó a la Alcaldía de Medellín como víctima dentro de este proceso que buscaría golpear las finanzas del Distrito en beneficio de un grupo de particulares. Todo ello, pese a que la defensa del exmandatario y los demás procesados intentaron que esto no ocurriera.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida