Daniel Quintero no podrá recoger firmas: Registraduría confirma que inscripción en la consulta lo inhabilita

La Registraduría resolvió que la inscripción de Daniel Quintero como precandidato presidencial dentro de la consulta interna del Pacto Histórico quedó en firme y, por tanto, lo inhabilita para participar nuevamente en el proceso de 2026 a través de la recolección de firmas.
El organismo precisó que el 26 de septiembre de 2025 fue inscrita formalmente la precandidatura de Daniel Quintero, junto con las de Carolina Corcho e Iván Cepeda, dentro del período habilitado para participar en la consulta del Pacto Histórico, convocada por los partidos Unión Patriótica, Comunista Colombiano y Polo Democrático Alternativo. El acto se realizó en cumplimiento de la resolución 7958 de 2025, que fijó los plazos oficiales de inscripción.