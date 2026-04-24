¿Por qué Petro insiste en nombrar a Quintero como supersalud a pesar de sus líos y falta de experiencia?

El polémico y cuestionado exalcalde Daniel Quintero aterriza en la Superintendencia de Salud faltando cuatro meses para que termine el Gobierno. Su llegada ya quedó en firme con un decreto firmado este viernes por el presidente Gustavo Petro y el ministro Guillermo Jaramillo.

Lo nombraron pese a las críticas de expertos, gremios y sectores políticos que han cuestionado la gestión de Quintero en Medellín, como la de varios de sus exfuncionarios que hoy están en estrados judiciales por distintas investigaciones.

Una de las principales críticas llegó en X por parte de Luis Peláez, diputado de Antioquia, quien anticipó que van a demandar el nombramiento.

“Ya teníamos claro que iban a nombrar a Daniel Quintero superintendente. Sabemos también para qué lo hacen. Por esta razón empezamos a elaborar una demanda contra dicho nombramiento desde que inició el rumor. Ya tenemos el decreto, ahora ajustamos (estoy ya estudiando) y procedemos a interponerla. Deséenme éxitos y suerte”, afirmó Peláez.

La confirmación llega después de días de controversia, intensificados cuando la Presidencia publicó su hoja de vida en el portal de aspirantes a cargos en el Ejecutivo. Desde entonces, el debate no ha bajado de temperatura.

Quintero asume en reemplazo de Bernardo Armando Camacho, en una superintendencia marcada por la inestabilidad en su dirección y bajo presión creciente.

El cuestionado nuevo superintendente aterriza en un momento crítico: un sistema con varias EPS intervenidas, señales de fatiga financiera y una lupa cada vez más exigente sobre su sostenibilidad.

Además, el superintendente, al asumir las responsabilidades legales y administrativas de la Supersalud, tendrá que tomar decisiones sobre el presupuesto asignado para esta entidad.

De acuerdo con el Decreto 1477 de 2025, que es el que determina el Presupuesto General de la Nación, para el 2026 Supersalud tiene en sus arcas algo más de $562.000 millones de pesos, de los cuales $369.000 millones fueron ingresos percibidos el año anterior y $193.000 millones tenía como base.

Además de estos montos, ya en el primer trimestre la entidad había informado sobre la recuperación de $8.500 millones de pesos producto de acuerdos de pago con 9 hospitales públicos y 33 IPS.