Daniel Quintero tendrá que retractarse sobre las acusaciones que le hizo al concejal Sebastián López

El pasado mes de noviembre el exalcalde Daniel Quintero y el concejal de Medellín Sebastián López tuvieron un nuevo encontrón en redes sociales. Esta vez el exalcalde acusó a López de “tener controlada” la Procuraduría de Antioquia. Puede leer: Roy Barreras le habría ayudado a Quintero a conseguir el aval indígena de AICO, ¿qué hay detrás? Quintero dijo lo siguiente en un video que publicó en sus diferentes redes sociales: “Este es un mensaje para el señor procurador Gregorio Eljach; este Concejal de Medellín está diciendo públicamente que tiene controlada a la Procuraduría de Antioquia y que a él no le pasa absolutamente nada ni le va a pasar nada y que por el contrario, va a buscar como joderme a mi usando la Procuraduría; él viene haciendo lo que voy a mostrar en el video y le pido al señor Procurador que se tomen cartas en el asunto...”.

Pero acto seguido, en el video se muestran apartes de otras publicaciones de Valencia en las que utiliza calificativos como “ladrón” y “bandido” para referirse al exalcalde, más no hay evidencia ahí de que asegure tener controlada a la Procuraduría, como dijo Quintero.

Por eso el concejal puso una tutela reclamando que se le había violado sus derechos fundamentales a la honra y el buen nombre. El juzgado determinó que Quintero no acreditó, ni siquiera de manera sumaria, las condiciones de tiempo, modo y lugar que respaldarían tales señalamientos, pese a que se lo requirieron. El juzgado señaló lo que era a todas luces evidente para quien viera el video completo de Quintero: “Las afirmaciones que se hacen no tienen correspondencia alguna con los fragmentos de videos que se presentan para soportarlas”. No obstante, el juzgado sí señaló que lo dicho por Valencia en el pasado sobre quintero es “innecesario e inapropiado”.

En el fallo, el juez resaltó que la protección de la libertad de expresión se justifica, especialmente, cuando se ejerce en escenarios de debate político y frente a personas con relevancia pública, pues permite el escrutinio social de quienes participan en asuntos de interés general. No obstante, se lee en el fallo, esa garantía no es absoluta. “Cuando una expresión trasciende el ámbito de la opinión y se presenta como la comunicación de hechos concretos y verificables, esta se sujeta a las exigencias de veracidad e imparcialidad, en atención a los derechos fundamentales, a la honra y al buen nombre”.