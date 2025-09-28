¿Le quitarán la visa a Daniel Quintero? Subsecretario de Estado le respondió a su propia solicitud

La polémica por la revocación de la visa al presidente Gustavo Petro sumó un nuevo capítulo en redes sociales. El precandidato presidencial Daniel Quintero se pronunció este sábado, 27 de septiembre, con un mensaje en el que aseguró que Estados Unidos también podía quedarse con la suya.

Contexto: Estados Unidos revoca la Visa a Petro por Incitar a la desobediencia de sus soldados

“Petro fue al corazón de los Estados Unidos con un megáfono a pedirles que no usaran más sus armas para matar a los niños en Gaza. Trump le quitó la visa. Puede quedarse también con la mía. Hoy, más que nunca, estoy orgulloso de nuestro presidente”, afirmó Quintero en un video y en sus redes sociales.