x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Le quitarán la visa a Daniel Quintero? Subsecretario de Estado le respondió a su propia solicitud

La revocación de la visa al presidente Gustavo Petro abrió un nuevo capítulo en redes sociales: Daniel Quintero ofreció la suya en respaldo al mandatario y el subsecretario de Estado de EE. UU. le respondió. Esto fue lo que dijo.

  • Daniel Quintero ofreció su visa en respaldo a Gustavo Petro y desató una respuesta desde Estados Unidos. Imagen: Colprensa.
    Daniel Quintero ofreció su visa en respaldo a Gustavo Petro y desató una respuesta desde Estados Unidos. Imagen: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 46 minutos
bookmark

La polémica por la revocación de la visa al presidente Gustavo Petro sumó un nuevo capítulo en redes sociales. El precandidato presidencial Daniel Quintero se pronunció este sábado, 27 de septiembre, con un mensaje en el que aseguró que Estados Unidos también podía quedarse con la suya.

Contexto: Estados Unidos revoca la Visa a Petro por Incitar a la desobediencia de sus soldados

“Petro fue al corazón de los Estados Unidos con un megáfono a pedirles que no usaran más sus armas para matar a los niños en Gaza. Trump le quitó la visa. Puede quedarse también con la mía. Hoy, más que nunca, estoy orgulloso de nuestro presidente”, afirmó Quintero en un video y en sus redes sociales.

La respuesta no se hizo esperar. Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, reaccionó con tono irónico al mensaje de Quintero y escribió en su cuenta: “¡A la orden!”. La expresión, habitual en Colombia para señalar disponibilidad o equivalente a un “cuando quiera”, lo que muchos interpretaron como una burla frente a la propuesta del político colombiano.

El diplomático complementó su publicación con una imagen satírica en la que se presenta como “El Quitavisas”. El diseño hace alusión a la señal de Batman proyectada en el cielo, pero reemplazando el murciélago por el águila del Departamento de Estado de Estados Unidos. Con ello, Landau reforzó el tono de humor y sarcasmo frente a la controversia.

Lea también: “El pasillo de la fama”: las historias de los presidentes del mundo a los que Estados Unidos les retiró la visa

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre si la visa de Daniel Quintero será revocada o si las autoridades estadounidenses tomarán en serio su ofrecimiento. Sin embargo, el cruce de mensajes refleja cómo la decisión sobre Petro sigue generando tensiones diplomáticas y reacciones políticas nacionales e internacionales.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida