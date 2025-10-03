Ordenan arresto contra el ministro de Educación Daniel Rojas por incumplir un fallo judicial

El ministro de Educación, Daniel Rojas, fue sancionado con tres días de arresto y una multa de dos salarios mínimos mensuales por incumplir un fallo judicial.

La decisión fue proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín este jueves y está asociada a una solicitud de información realizada por la Gobernación de Antioquia que dicha cartera aún no cumple.

Según pudo conocer este diario, dicho proceso está asociado a un lío que estalló en la Universidad de Antioquia luego de que por cuenta de una serie de retrasos en la liquidación del pago de las cesantías de los profesores se generara una mora de aproximadamente $3.800 millones.