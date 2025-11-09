Daniel Samper presenta el país del Petroverso

El gobierno de Gustavo Petro ha sido el insumo perfecto para que Daniel Samper Ospina creara El Petroverso, su nuevo espectáculo que, como él mismo lo cuenta, es más agudo, hilarante y políticamente incorrecto.
“Humor sin filtros sobre los tres años del gobierno de Gustavo Petro (...) Promesas insólitas, escándalos de todo calibre, aliados y contradicciones en escena”, dice la publicidad del show que llegará a Medellín este sábado 15 de noviembre con dos funciones –5:00 p. m. y 8:00 p. m.– en el auditorio de la Universidad CES.