Daniela Álvarez, la colombiana que hará historia en el Victoria’s Secret Fashion Show

El 15 de octubre, la exreina de belleza y presentadora colombiana Daniela Álvarez participará en el desfile de Victoria's Secret Fashion Show que se tendrá lugar en Nueva York. Aunque no se sabe si estará en la pasarela o entre el público, Alvarez será la tercera personalidad colombiana en este evento que deja huella en el calendario de la moda mundial. Ya antes se había anunciado la participación de la cantante Karol G y la modelo Valentina Castro.

Siga leyendo: Desfile Victoria´s Secret: dónde y a qué hora ver las presentaciones de Karol G, Daniella Álvarez y Valentina Castro

“Hoy no llevo alas en la espalda, pero llevo una historia que me hace volar más alto de lo que imaginé”, afirmó Álvarez en una historia de Instagram. “Hoy estoy aquí en Nueva York invitada en representación de mi Colombia y lo más lindo es que no estoy sola. Este año dos colombianas más también harán historia en este icónico show dejando en alto el nombre de nuestro país con su luz”, se lee en la publicación de la modelo.