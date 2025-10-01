Daniela Álvarez volvió a representar a Colombia en el icónico Le Défilé de L’Oréal en la Semana de la Moda en París

La modelo barranquillera regresó para representar al país en uno de los eventos más importantes de la industria de la moda a nivel mundial. Álvarez hizo parte de Le Défilé de L’Oréal Paris, la pasarela de la marca de belleza que se realizó este 29 de septiembre en el Hotel de Ville, ubicado frente al icónico Río Sena.

Lea: ¡Salud! Karol G lanzó su propio tequila inspirado en su canción 200 copas

La historia de Daniela ha sido fuente de inspiración para muchos. En 2020, la también presentadora perdió su pierna izquierda debido a las complicaciones médicas que presentó cuando fue intervenida para extirpar una masa anómala de su aorta. Desde entonces, la barranquillera utiliza una prótesis para caminar y de esta forma ha continuado su carrera profesional, llevando un mensaje de resiliencia y valentía a sus seguidores.

En este desfile, Álvarez fue la única colombiana caminando en una de las pasarelas más importantes del mundo, representando así al país y también a Latinoamérica. Esta no es la primera vez que participa en este espacio: fue en 2024 que debutó en el evento de L’Oréal, el cual tiene como objetivo exaltar la diversidad que existe en la belleza.