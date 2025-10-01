x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Daniela Álvarez volvió a representar a Colombia en el icónico Le Défilé de L’Oréal en la Semana de la Moda en París

Álvarez se ha vuelto un símbolo de valentía del entretenimiento colombiano gracias a su historia de superación luego de haber perdido su pierna izquierda hace cinco años.

  • La modelo compartió su paso por la pasarela de la Semana de la Moda en París. FOTO: Tomada de @danielaalvareztv
    La modelo compartió su paso por la pasarela de la Semana de la Moda en París. FOTO: Tomada de @danielaalvareztv
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La modelo barranquillera regresó para representar al país en uno de los eventos más importantes de la industria de la moda a nivel mundial. Álvarez hizo parte de Le Défilé de L’Oréal Paris, la pasarela de la marca de belleza que se realizó este 29 de septiembre en el Hotel de Ville, ubicado frente al icónico Río Sena.

Lea: ¡Salud! Karol G lanzó su propio tequila inspirado en su canción 200 copas

La historia de Daniela ha sido fuente de inspiración para muchos. En 2020, la también presentadora perdió su pierna izquierda debido a las complicaciones médicas que presentó cuando fue intervenida para extirpar una masa anómala de su aorta. Desde entonces, la barranquillera utiliza una prótesis para caminar y de esta forma ha continuado su carrera profesional, llevando un mensaje de resiliencia y valentía a sus seguidores.

En este desfile, Álvarez fue la única colombiana caminando en una de las pasarelas más importantes del mundo, representando así al país y también a Latinoamérica. Esta no es la primera vez que participa en este espacio: fue en 2024 que debutó en el evento de L’Oréal, el cual tiene como objetivo exaltar la diversidad que existe en la belleza.

En esta ocasión, la modelo utilizó un vestido de la marca ucraniana Balykina y luego de subirse a la pasarela habló sobre su experiencia: “Volver a Le Défilé es un sueño que se repite, pero con más fuerza. Es una oportunidad para mostrarle al mundo que la belleza no tiene una sola forma y que, desde Colombia, con nuestras cicatrices, diversidad y esencia, también marcamos tendencia. Estar aquí no es solo un logro personal: es una celebración del poder latino y de todo lo que somos capaces de inspirar”.

Lé Défilé es un espacio que reúne a las embajadoras de la marca de belleza a nivel mundial en un mismo espacio para llevar su lema “Libertad, Igualdad, Sororidad”. Este año, Álvarez desfiló junto a varias de las figuras más relevantes del mundo del entretenimiento. Kendall Jenner, Helen Mirren, Eva Longoria, Gillian Anderson y Aja Naomi King fueron algunas de las modelos y actrices que hicieron parte de la pasarela.

En sus redes sociales, la colombiana compartió algunas fotografías y videos tomados después del evento, en las que se puede ver su celebración por este logro. “No solo hay una forma de belleza, ni un solo tipo de cuerpo, tamaño o color de piel. La moda no excluye, incluye. Y aquí estoy yo, con orgullo, para recordarlo”, escribió la modelo.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida