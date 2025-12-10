Video | La sentida interpretación de Alma Llanera, todo un himno venezolano que Danny Ocean cantó en la entrega del Nobel de Paz

Aunque la ausencia de María Corina Machado se sintió, la venezolanidad llenó todos los rincones del Ayuntamiento de Oslo, donde este miércoles se entregó el Nobel de Paz a la opositora venezolana. En video: Reviva la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado Y ese orgullo patrio se expresó aún más cuando el cantante Danny Ocean se subió al escenario en compañía del pianista Curtis Crump Jr., para interpretar una de las canciones más emotivas y simbólicas para el pueblo venezolano: Alma Llanera.

La presentación, en la que Ocean también cantó Venezuela, duró más de tres minutos y le dio apertura a la ceremonia de entrega del premio Nobel de Paz que, ante la ausencia de Machado, fue entregado a su hija Ana Corina Sosa Machado. Alma Llanera, escrita por el periodista y poeta Rafael Bolívar Coronado y musicalizada por Pedro Elías Gutiérrez, se estrenó el 19 de septiembre de 1914 como parte de una zarzuela estrenada en el Teatro Caracas. Siga leyendo: Trump insiste en que Maduro “tiene los días contados” en Venezuela y le lanza dardo a Colombia El 31 de diciembre de ese mismo año, su creador la presentó en la Plaza de Bolívar de Caracas como una obra independiente y desde entonces la canción evolucionó hasta convertirse en un símbolo popular en Venezuela. Este joropo describe el profundo vínculo de quien la canta con el paisaje llanero venezolano, evocando conexión con la tradición y un sentimiento de pertenencia nacional, tal y como lo hizo Ocean en su interpretación.

“Fue una actuación sentida y elegante en la que el cantante de 33 años, con su distintiva voz ronca e inflexiones vocales melancólicas, supo transmitir la añoranza de millones de venezolanos que al igual que él se vieron obligados a exiliar”, reseñó la revista Billboard sobre su presentación. El cantante del éxito Me Rehúso agradeció a la homenajeada, su compatriota María Corina Machado y al Comité del Nobel por invitarlo a la ceremonia y “regalarme este momento”. Le puede interesar: María Corina Machado, cerebro y corazón de la oposición en Venezuela: ¿por qué ganó el Nobel de Paz 2025? “No tengo palabras. Es el mayor de los honores cantar un pedazo de dos canciones tan simbólicas para nuestro país en un premio Nobel de la Paz. Gracias por tu valentía y gracias por darnos y devolvernos la esperanza de que una Venezuela libre y sin miedo si puede existir. Felicidades por este gran reconocimiento”, escribió el cantante en una publicación en su cuenta de Instagram. Por su parte, la cuenta de X del Premio Nobel de Paz destacó la presentación musical de “la querida canción venezolana Alma Llanera”, que “se considera el segundo himno nacional no oficial del país”.

Letra de Alma Llanera