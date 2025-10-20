x

Reparación del daño del metro tardaría unos ocho días: así se puede mover mientras tanto

La línea férrea presenta una socavación entre las estaciones Poblado y Aguacatala que implican la suspención del servicio de transporte. Conozca cómo puede movilizarse mientras tanto.

  • Este fue el hueco que se hizo en las vías del tren y por el cual se suspendió el servicio de la línea A del metro de Medellín. FOTO: Camilo Suárez, EL COLOMBIANO
hace 12 minutos
bookmark

El Metro de Medellín informó que, con base en experiencias anteriores con daños similares, restablecer el servicio de toda la Línea A tomará aproximadamente ocho días.

Mientras tanto, la línea A del metro seguirá prestando servicios entre las estaciones Niquía y Poblado, en el norte del Valle de Aburrá, y entre La Estrella y la Aguacatala, en el sur.

La interrupción está entre las estaciones Aguacatala y Poblado, que es donde se encontró el daño de una socavación en la vía por pérdida de material, al parecer producto de las fuertes lluvias.

Así puede moverse mientras arreglan el metro

Si usted toma habitualmente el sistema metro en las estaciones Aguacatala y Poblado, puede tomar uno de los buses padrones (los del Metroplus) que están prestando servicio gratuito entre estas dos estaciones con una frecuencia de hasta de seis minutos según las condiciones del tráfico.

Estos vehículos transitan por la Avenida Las Vegas y tienen solo dos paradas: en la glorieta de Las Vegas, a un costado del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y en la glorieta de La Aguacatala con Las Vegas.

Asimismo, el Área Metropolitana autorizó que las rutas que integran en las estaciones del sur presten servicio hasta El Poblado y el centro de la ciudad.

