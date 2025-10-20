Reparación del daño del metro tardaría unos ocho días: así se puede mover mientras tanto

El Metro de Medellín informó que, con base en experiencias anteriores con daños similares, restablecer el servicio de toda la Línea A tomará aproximadamente ocho días.

Mientras tanto, la línea A del metro seguirá prestando servicios entre las estaciones Niquía y Poblado, en el norte del Valle de Aburrá, y entre La Estrella y la Aguacatala, en el sur.

La interrupción está entre las estaciones Aguacatala y Poblado, que es donde se encontró el daño de una socavación en la vía por pérdida de material, al parecer producto de las fuertes lluvias.