Estos fueron los anteriores daños en la vía férrea del Metro, ¿cuánto duraron sus arreglos?

La socavación registrada entre las estaciones Poblado y Aguacatala de la mañana de este lunes no es la primera que se registra en la vía férrea del metro desde que este entró en operación hace casi 30 años. De hecho, se han presentado cinco situaciones que han afectado la movilidad del sistema por varios días en temas derivados por deslizamientos o hundimientos vinculados con temas naturales.
La primera emergencia de este tipo se registró a las 8:10 p.m. del 14 de enero de 2014, cuando ocurrió un desprendimiento entre las estaciones Ayurá y Envigado, a la altura del centro comercial Ideo, en Itagüí. Se deslizaron 100 metros cúbicos de tierra sobre el río Medellín, dañando un costado del viaducto, lo que afectó la operación en seis estaciones, entre Aguacatala y La Estrella.