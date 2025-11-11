Gobierno reta a la Justicia: desde el Dapre emiten comunicado asegurando, sin pruebas, que Benedetti sufre acoso judicial

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) publicó este martes un comunicado en el que expresó su respaldo al ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara un allanamiento en su vivienda en Puerto Colombia (Atlántico). En el texto, la directora del Dapre, Angie Lizeth Rodríguez, aseguró que el funcionario y su familia son “víctimas de acoso judicial” y cuestionó la competencia del alto tribunal para investigarlo.
