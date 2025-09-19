Fact check: los datos falsos de Petro contra Trump en su alocución tras la descertificación

Aunque era previsible, según análisis y expertos, que Colombia iba a recibir la descertificación parcial o total de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, en Presidencia no tenían preparada ninguna declaración oficial el lunes de esta semana. Casi que por sorpresa, el jefe de Estado se enteró minutos antes de empezar un Consejo de Ministros sobre salud televisado en canales públicos. El embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, dijo en emisoras que recibió la llamada de funcionarios de la Casa Blanca ese día notificando de la decisión que no ocurría hace 29 años en tiempos de Ernesto Samper.
Como si se tratara de un asunto menor, el mandatario colombiano comunicó el hecho primero mezclando temas y luego lanzando sus primeros ataques al aliado histórico del país; incluso, en vivo y en directo su ministro del Interior, Armando Benedetti, le leyó fragmentos del memorando firmado por Donald Trump en el que justifica su decisión de la descertificación parcial o con waiver (exención). “No los necesitamos (a Estados Unidos)”, dijo Petro mientras explicaba sin mayores detalles que, según él, que con el presupuesto nacional se podía empezar a trabajar en armamento y tecnología militar propia. La cámara mostraba al general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, que apenas lo miraba con seriedad.