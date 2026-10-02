92 % listo: así luce el DAVIArena, el nuevo recinto para conciertos que tendrá el Valle de Aburrá

Lo primero que vimos al llegar a la platea fueron cientos de cajas que contenían los paneles y equipos de ingeniería acústica que comenzaban a instalarse en el DAVIArena. Son equipos de la más alta tecnología que aseguran que quien está afuera no escuchará nada de lo que pasa adentro y que los que estén adentro escucharán el mejor sonido en este nuevo recinto para conciertos y grandes eventos en el área metropolitana, ubicado en el municipio de Sabaneta. En la platea, nos explica Tomás Uribe Maya, el gerente comercial, de mercadeo y comunicaciones del DAVIArena, cabrán 6.000 personas de pie y 3.500 en sillas cuando el evento lo requiera, pero en total a este lugar entrarán cerca de 17.900 personas en su versión full arena.

Así van las obras, un 92 % listo en el DAVIArena

600 personas trabajan para tener listo el DAVIArena una semana antes de su inauguración. FOTO Camilo Suárez

Hoy, a un poco más de 40 días antes de su apertura, hay cerca de 90 turnos con 600 personas trabajando para que una semana antes de su inauguración –el 14 de noviembre de 2026– esté todo listo para hacer pruebas operativas. El DAVIArena no solo será un recinto para conciertos y espectáculos, también se enfocará en la experiencia de sus visitantes; “por eso tenemos 16 restaurantes, 17 bares, 57 baños con más de 260 baterías de baño, centros de activación de marca, no queremos que la gente venga solo al concierto, sino que también pueda disfrutar el espacio y un buen rato”, detalla Uribe Maya. El lugar está dividido en tres pisos: la platea como el espacio en el que estará ubicado el escenario principal, un segundo piso en el que están los espacios VIP, “que están divididos en dos tipos, uno que son las suites, que son como un palco en gradería y atrás tienen una sala que nosotros comercializamos, hacemos concesiones con las marcas y tenemos dos restaurantes VIP de más o menos 480 metros cuadrados donde las empresas pueden traer antes a sus clientes, invitarlos a una experiencia gastronómica chévere y ya luego irse a su suite, al concierto, y el otro son los palcos que están en la parte superior del segundo piso que son –para compararlos con algo– como los del estadio para 10, 12, 14 personas y a los lados tienen dos bares que les prestan servicios, serán experiencias VIP“, precisa Tomás. Le puede interesar: Chayanne anunció concierto en Medellín: conozca todos los detalles Y luego hay un tercer piso desde donde se podrá ver muy bien el escenario. Tomás asegura que todo el recinto tendrá aire acondicionado a 22 grados y que el sonido lo escucharán igual quien esté abajo como quien esté arriba en la última fila del tercer piso.

Tomás Uribe Maya nos muestra los avances del DAVIArena. FOTO Camilo Suárez

¿Cómo será la movilidad para llegar al DAVIArena?

Se sabe que el recinto tendrá parqueadero pero es claro que habrá un gran impacto en la movilidad de la zona a la hora de un concierto. “Nosotros estamos trabajando muy fuerte con el Metro de Medellín ya que tenemos la estación Itagüí a 350 metros y estamos trabajando para un tema de extender los horarios para ciertos conciertos cuando se necesite; también estamos planteando tener rutas de transporte desde algunos lugares de Medellín, rutas privadas desde Unicentro y Vizcaya para dar facilidad a las personas de llegar. Venimos trabajando muy fuerte en soluciones o alternativas de movilidad”.

Estos serán los primeros conciertos del DAVIArena

Juanes, el hijo de la casa, inaugurará este espacio el sábado 14 de noviembre como parte de su gira actual. Chayanne será la segunda estrella que se presente el jueves 19 de noviembre; seguirá Kris R el viernes 20 de noviembre y el sábado 21 llegará el gran Rubén Blades en su gira de despedida de los escenarios. El domingo 21 estará Anuel AA y Beéle se presentará el sábado 28 de noviembre. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Los conciertos seguirán en diciembre: Hebert Vargas el 4 de diciembre, Martin Garrix el 5 y AlcolirykoZ el 11 de diciembre. Para 2027 ya están confirmados Laura Pausini y Carlos Vives: “Y proyectamos para el 2027 tener más de 70 conciertos, unas 650.000 personas que pasarán por la arena”, concluyó Tomás.

Bloque de preguntas y respuestas