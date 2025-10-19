David Alonso, en Australia, logró su tercer podio en Moto 2 y se metió al top-10 de la general, ¿entrará en los 5 mejores?

Alonso ha cumplido un buen papel como debutante (ya en Moto 3 se ganó el premio a mejor “rookie” de la temporada en 2023). En el premio del gigante de Oceanía terminó segundo. Lo superó el australiano Senna Agius, quien tiene ese nombre porque su padre era fanático del fallecido piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. El local se impuso desde que, en la primera vuelta, sacó ventaja con su buen arranque. David, por su parte, también tuvo un buen inicio de carrera. El colombo-español salió en la sexta casilla y, pronto, se metió en la pelea por las posiciones de honor. “Salí a la carrera sin esperar nada a cambio. Hice a mejor salida de esta temporada y eso me ayudó mucho a posicionarme. Salió la carrera más física de todas, tenía que gestionar bien, pero al final tiré de corazón porque no había dónde sacar más energía”, aseguró David Alonso tras el final de la carrera.

En la última curva de la competencia, a la que llegó con el ímpetu que le invadió el cuerpo después de decidir, cuando faltaban dos para vueltas para terminar el recorrido por el circuito de Phillip Island, tuvo un duelo parejo con el brasileño Diogo Moreira, del equipo Kalex, quien buscaba quedar en la segunda casilla en Australia para subirse al primer puesto de la clasificación general. El piloto colombo-español, todo carisma, no lo dejó. Se impuso por apenas 37 centésimas de segundo en un sprint apretado, con lo que aseguró que la bandera colombiana ondeara por tercera vez en un podio del Moto 2. También lo hizo en el Gran Premio de Silverstone, el 25 de mayo pasado, cuando terminó tercero, y el 25 de agosto, día que ganó el Gran Premio de Hungría después de 14 intentos por conseguir ese puesto de honor en el Mundial.

¿Cómo quedó David Alonso en la clasificación general del Moto 2?

La pelea de Alonso con Diogo Moreira en los últimos metros de la carrera de Australia no fue en vano. El piloto que representa a Colombia, país de origen de su madre, buscaba la oportunidad de entrar, por primera vez, al top 10 de la clasificación general del Moto 2 en lo que va de 2025, año en el que sufrió varias caídas y también tuvo carreras donde terminó cuarto, ad portas del podio. Con los 20 puntos que recibió tras cruzar segundo en Australia, Alonso llegó a 117 unidades acumuladas, con lo que dejó atrás a Deniz Oncu e Izan Guevara, quienes aparecen con 100 y 99, respectivamente. David logró sumar después de no hacerlo en el Gran Premio de Indonesias el 5 de octubre pasado.

¿Qué tiene que pasar para que Alonso se monte en el top-5 de la general?

A falta de tres carreras (Malasia, Portugal y Valencia), el piloto de 19 años, aún tiene opciones matemáticas de meterse entre los 5 mejores corredores de la general. Sin embargo, depende de ganar los premios restantes (cada uno da 25 puntos), y de que sus rivales no sumen puntos. David podría sumar, máximo, 192 puntos. Con eso superaría a Jake Dixon, quien por el momento es quinto con 190. De lograrlo, sería el mejor debutante de la temporada, superando a su compañero de equipo, Daniel Holgado, que es sexto con 166.