David Alonso se quedó a las puertas del podio en Japón; está cerca del tercer puesto de la general en Moto2

El piloto colombo-español David Alonso tuvo una buena presentación en el Gran Premio de Japón de Moto 2. Aunque terminó a dos puestos del podio –fue quinto en la prueba asiática–, el corredor del Aspar Team de España resultó apenas con una diferencia de seis segundos respecto al ganador de la carrera: Izan Guevara.

Ese resultado ayudó a Alonso a mantenerse en el cuarto puesto de la clasificación general, después de sumar 25 puntos más a su actuación. El piloto que representa la bandera de Colombia quedó a 14,5 unidades de igualar a Iván Ortola, quien aparece en la tercera casilla de la clasificación general del segundo campeonato en importancia del motociclismo mundial.