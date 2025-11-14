David Alonso disputa su última carrera de Moto2 del año: hora y dónde ver al colombiano en el Gran Premio de Valencia

El piloto colombiano David Alonso disputa este fin de semana el último Gran Premio de Moto2 de la temporada, lo hará en su casa, en Valencia, España, donde esperar cerrar, su primer año en la categoría intermedia de MotoGP de la mejor manera.

Alonso, quien ha logrado cinco podios en 2025, y ocupa la séptima casilla de la clasificación de pilotos, sueña con tener un buen resultado en Valencia, la casa de su equipo, en el año de debut en Moto2.

El colombiano, que venía de batir récords en Moto3, y de ser campeón, tuvo un arranque complicado, pero poco a poco fue tomando el nivel que requería su nueva categoría y en el segundo semestre del año, alcanzó sus mejores resultados.