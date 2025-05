“Ha sido un día complicado porque no hemos podido rodar mucho debido a las caídas. La pista con la Moto2 se hace más pequeña y hay que girar bien con el acelerador. También he notado muchas vibraciones y he estado intentando mejorar en el último entreno, pero me he vuelto a caer. La pista no es fácil, pero mañana seguiremos trabajando para pasar a Q2”, comentó en la página oficial de Aspar Team, el colombiano.