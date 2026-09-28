David Beckham pasó de ser futbolista a una marca que ganó US$51 millones tras el Mundial 2026

Hay empresas que no se resisten a firmar una millonaria publicidad con el exfutbolista inglés David Beckham. Prueba de ello es que recibió alrededor de US$51 millones en dividendos extraordinarios de su imperio empresarial. Eso, en un año marcado por nuevos acuerdos comerciales vinculados con grandes marcas y por su presencia en campaña s relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA de este 2026.
La cifra corresponde a dividendos adicionales pagados este año por DRJB Holdings, la compañía que agrupa las principales operaciones comerciales asociadas con el negocio de marcas del exfutbolista, que fue considerado uno de ‘los galácticos’ del Real Madrid.
Según el diario británico The Guardian, Beckham recibió aproximadamente US$51 millones de los US$61,6 millones distribuidos en dividendos extraordinarios.
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El pago se suma a los resultados récord registrados por DRJB Holdings durante el último año, en el que los ingresos crecieron una quinta parte hasta US$110,5 millones, frente a los US$92,3 millones de 2024.
Los beneficios antes de impuestos también alcanzaron un máximo histórico de US$65,7 millones, un incremento de 46% frente al resultado de 2024.