“Gracias, porque siempre estuvieron ahí”: David Ospina a la hinchada de Nacional tras ganarle la copa al Medellín

En medio de una final desteñida por los fuertes disturbios entre hinchas de Medellín y Nacional, el club verde de la capital de Antioquia se llevó el título de la Copa BetPlay 2025 tras vencer a su rival de patio 1-0 con gol de Andrés Felipe Román al minuto 11 del primer tiempo. Le puede interesar: Videos | Violencia empañó la final de Copa: batalla entre hinchas en el Atanasio dañó la premiación de Nacional Con este nuevo campeonato, el club dirigido por el entrenador Diego Arias sumó el trofeo número 37 a su vitrina, siendo este uno de los más importantes, por el contexto en que se desarrolló. EL COLOMBIANO, que estuvo presente en el Atanasio Girardot, habló con varios de los protagonistas campeones.

El agradecimiento a la hinchada por parte de un referente

Y es que debido a los desmanes en las gradas, ocasionados por los enfrentamientos entre los hinchas rojos y verdes, no hubo ni rueda de prensa ni zona mixta oficial, sin embargo, este medio pudo conversar con algunos jugadores del plantel verde, entre ellos, el capitán y arquero, David Ospina. Con 37 años, el arquero antioqueño y quien tuvo un paso importante por el fútbol internacional, en equipos de Italia e Inglaterra, volvió a quedar campeón con Atlético Nacional tras su regreso al club. “Primero, contentos, felices y bueno, solo queda disfrutar ahora”, comenzó diciendo Ospina a este medio.

David Ospina celebrando la victoria de la copa frente a los hinchas de Atlético Nacional en el Atanasio. FOTO: Tomada de redes sociales @nacionaloficial

El también referente de la Selección Colombia, expresó sus sensaciones sobre la final de copa contra el DIM, al cual felicitó por todo el trabajo realizado durante el año, sin embargo, aseguró que por ahora, a Nacional, le queda disfrutar de este momento.

“Bien contento, feliz, sabíamos lo que representaba este juego... Felicitar también a Medellín por este año que hicieron porque lo hicieron de muy buena manera, y bueno... ahora solo nos queda disfrutar esto que estamos viviendo”, sostuvo el arquero verde. El mensaje más especial del arquero del club fue para los hinchas, a quienes le agradeció por siempre estar y nunca abandonar al club cuando más lo necesitó durante los altibajos de este año. “Gracias, gracias, solamente gracias porque siempre estuvieron ahí”, concluyó Ospina a EL COLOMBIANO.

Atlético Nacional, campeón de la Copa BetPlay 2025. FOTO: Camilo Suárez

Con esta victoria, Atlético Nacional sumó su octava Copa BetPlay o Colombia en lo que lleva de historia, siendo el equipo con más títulos en esta categoría, mientras que Independiente Medellín se quedó en tres. A pesar de ser un año complejo, con cambios y algunos altibajos en el rendimiento, el verde paisa se fue con un título en el bolsillo, siendo uno de los campeones del año. De esta manera, el conjunto dirigido por Diego Arias jugará el próximo año la Copa Sudamérica, mientras apunta a mantener una buena base del equipo actual y busca refuerzos puntuales, por lo que el próximo año pinta para volver a competir por todo lo alto.

Tesillo y Zapata, dos jugadores importantes hasta en la final

Entre los jugadores a los que accedió este medio se encuentran también el defensa central William Tesillo, y el mediocampista Juan Manuel Zapata, quienes participaron de lleno en este último partido del año con Atlético Nacional, cumpliendo tareas fundamentales en el esquema de juego. Para ellos este triunfo es y será de los hinchas, por lo que les pidieron que celebren con mesura y tranquilidad en medio de lo que —a pesar de los desmanes— significó verdaderamente esta victoria, por lo que el defensa le envió también un mensaje a la hinchada. “Felicidad, dándole la gloria a Dios siempre y contento la verdad. A la hinchada que disfrute, con mesura, tranquilidad, es de todos ellos también y hacen parte importantísimo para conseguir las cosas y hoy se consiguió un título importante”, sostuvo el defensa a EL COLOMBIANO.

William Tesillo levantando la copa tras la victoria ante el DIM en la final en el Atanasio. FOTO: Camilo Suárez

El defensa verdolaga explicó lo que para él ha sido estar este tiempo en Nacional, agradeciéndole a la hinchada por el cariño y apoyo que le han brindado siempre desde que llegó. “Estar aquí y representar esos colores, es otra cosa. Orgullo y feliz de estar acá, la verdad desde que llegue aquí me han tratado muy bien, la hinchada, y bueno, yo en el campo siempre intento retribuir con esfuerzo todo lo que ellos me apoyan a mí”, aseguró. Asimismo, para Zapata, el volver a quedar campeón con Atlético Nacional fue especial, pues hace un año estaban celebrando el doblete (liga y copa) obtenido bajo el mano de Efraín Juárez, por lo que dijo que era “un sueño” siendo hincha del equipo. “Es un sueño, siempre que se es campeón con el equipo del que eres hincha, es un sueño y para mí es muy gratificante, seguir cosechando títulos para mí y para la institución”, destacó Zapata.

Juan Manuel Zapata (abajo) y el trofeo de la copa en medio de la celebración del equipo verde. FOTO: Camilo Suárez