Contra México, David Ospina volverá a tapar con la Selección Colombia después de 664 días, ¿cuándo fue la última vez que lo hizo?

En todos fue suplente. La mayoría de veces de Camilo Vargas y un par de Kevin Mier, formado en el cuadro verde y, para muchos, el dueño del arco nacional en un futuro no muy lejano. Este sábado 11 de octubre, en el partido amistoso que la Selección Colombia tiene programado contra México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (8:00 p.m. de nuestro país), Ospina volverá a custodiar el arco criollo. “David ya se merece la oportunidad de atajar. Lo viene haciendo muy bien, así que será titular contra la Selección de México. También estarán James Rodríguez, quien será el capitán y Luis Díaz”, manifestó Néstor Lorenzo en la rueda de prensa previa al partido.

¿Cuántos partidos ha jugado David Ospina contra México?

Ante el elenco mexicano, Ospina disputará su partido 130 con el seleccionado nacional. De ellos, 54 han sido por eliminatorias mundialistas, 9 en Copas del Mundo (Brasil 2014 y Rusia 2018), 18 en Copa América y 48 en amistosos.

De esos juegos preparativos, cuatro han sido contra el elenco mexicano. El primero fue el 8 de septiembre de 2010, cuando Colombia perdió 1-0. David fue titular y jugó los 90 minutos. Lo mismo ocurrió el 1 de marzo de 2012, cuando en el inicio de la era Pékerman –Lorenzo era asistente–, los criollos vencieron 0-2 al elenco mexicano. El 28 de septiembre de 2022, poco más de 10 años después, Ospina fue titular en el duelo amistoso que se disputó en el estadio Levi’s de Santa Clara, California, segundo de Néstor Lorenzo al frente del seleccionado cafetero, en el que Colombia ganó 2-3. El último juego, como se referenció al inicio de la nota, lo disputó en diciembre de 2023. Desde entonces, el arquero que con sus atajadas se convirtió en “mito” en el balompié colombiano, no suma minutos con el elenco nacional.

¿Qué piensa Néstor Lorenzo de la Selección de México?

El duelo ante México será el primero de la Selección Colombia después de asegurar su cupo al Mundial Norteamérica 2026 en septiembre pasado, después de vencer a Bolivia (3-0) y Venezuela (3-6). Por eso, en la atención a medios previa al juego, Lorenzo resaltó la importancia de los partidos amistosos para seguir consolidando el grupo, ver algunas cara nuevas, observar de nuevo a algunos que han estado y no fueron llamados para el cierre de Eliminatorias.