Contra México, David Ospina volverá a tapar con la Selección Colombia después de 664 días, ¿cuándo fue la última vez que lo hizo?

La última vez que David Ospina fue el arquero titular en un partido de la Selección Colombia fue en el amistoso contra México que se disputó el 17 de diciembre del 2023 en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.
Aquel encuentro terminó 2-3 en favor de los criollos. Los goles del cuadro cafetero fueron obra de Andrés Reyes, Roger Martínez y Carlos Gómez. A Ospina, quien fue capitán, le anotaron Omar Govea y Guillermo Martínez. Desde entonces, el guardameta antioqueño, ahora con 37 años y en Atlético Nacional –cuadro donde debutó como profesional–, estuvo entre los convocados por Néstor Lorenzo en 18 partidos, incluyendo amistosos, juegos de la Copa América y eliminatorias.