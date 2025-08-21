Corte Suprema investiga a David Racero por presunto uso indebido de su UTL en negocio de fruver

La Corte Suprema abrió este jueves una investigación formal contra el congresista David Racero por el delito de presunta concusión ligada al presunto uso irregular de sus trabajadores en un negocio personal, así como a supuestas presiones para que hicieran pagos y consignaciones con parte de su salario.
Según la Sala de Instrucción del alto tribunal, se investigan las circunstancias que rodearon las consignaciones hechas a cuentas del representante a la Cámara por integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
