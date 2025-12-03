Por el lío del fruver, el Consejo de Estado define hoy la suerte de la investidura de David Racero

El representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, enfrentará este miércoles 3 de diciembre una audiencia clave ante el Consejo de Estado, instancia que evaluará si debe o no perder su investidura por presuntamente destinar a un funcionario de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a actividades de carácter privado.

La diligencia fue programada luego de que el alto tribunal admitiera, en mayo pasado, una demanda en la que se acusa a Racero de haber asignado a un miembro de su UTL funciones relacionadas con un fruver de propiedad familiar ubicado en Villa Luz, occidente de Bogotá. De acuerdo con el expediente, entre finales de 2020 y comienzos de 2021, el empleado habría asumido tareas operativas dentro del establecimiento, lo que podría configurar el uso de recursos públicos para fines particulares.

El caso tomó fuerza tras la divulgación de unos audios en los que se escucha al congresista dando instrucciones a su conductor, identificado como García Lara, sobre compras y manejo de dinero en un fruver de Modelia.