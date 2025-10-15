Con este plato, llegó una nueva eliminación en MasterChef Celebrity Colombia: uno de los favoritos se despidió antes del top 10

El más reciente episodio de MasterChef Celebrity Colombia estuvo marcado por la presión y la emoción. Michelle Rouillard, Alejandra Ávila, Pichingo, David Sanín, Carolina Sabino, Luis Fernando Hoyos y Ricardo Vesga se enfrentaron en un nuevo reto de eliminación en el que el caldo de costilla fue el ingrediente protagonista. Con solo tres minutos para abastecerse en la despensa y una hora para cocinar, los concursantes debían preparar un plato con ese elemento como base. Las dificultades no se hicieron esperar: varios participantes no lograron conseguir todos los ingredientes y debieron negociar tiempo de cocción por productos faltantes, aumentando la tensión en el set. Conozca: “Estos sí son famosos”: Higuita, Yepes, Luly Bosa, un actor de ‘Betty la fea’ y más estrellas se unen a MasterChef Celebrity 2025

Durante la degustación, los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso destacaron la creatividad de los cocineros. Carolina Sabino fue elogiada por su cazuela de pollo ecuatoriana, mientras que Ricardo Vesga sorprendió con una costilla de cerdo en salsa teriyaki, calificada por el jurado como “una cachetada con guante blanco”. Sin embargo, no todos alcanzaron el nivel esperado. Alejandra Ávila y Luis Fernando Hoyos recibieron críticas por errores de cocción y ejecución. Tras una deliberación reñida, los jurados anunciaron que Ricardo, Alejandra, Michelle y Pichingo aseguraban su lugar en el top 10, mientras que el destino de los demás quedó en suspenso. Lea también: Karen Sevillano, Yina Calderón, Vicky Berrio: estas son las novedades de La Casa de los Famosos 2

La eliminación de David Sanín

Finalmente, el eliminado de la noche fue David Sanín, quien presentó “Escalones”, un pescado rebosado en cerveza acompañado de quinua, pimentón y cilantro. Aunque su propuesta fue valorada por el concepto, el exceso de picante le costó la permanencia en la competencia.

Visiblemente conmovido, el comediante se despidió entre aplausos y palabras de aliento de los chefs, especialmente de Belén Alonso, quien resaltó su entrega pese a haber enfrentado la pérdida de su padre antes de iniciar las grabaciones. Sanín agradeció la experiencia y le pidió a su compañero Pichingo que “se alce con la victoria” en las próximas etapas.

Tras su salida, el humorista conversó con el Canal RCN y repasó, con su característico tono irónico, los momentos más memorables de su paso por la competencia. “Imagina que le dije a Rausch que no me gustaba que me pegaran en la mejilla por un trauma de infancia... y aprovechó para hacerlo. Pero se sintió rico”, bromeó entre risas.

David Sanín se despidió de MasterChef Celebrity con humor y recordando entre risas los momentos más curiosos de su paso por la competencia. FOTO: @accionimpro vía Instagram.