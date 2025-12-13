x

Dávila estaría en consulta de centroderecha y otros secretos en De Buena Fuente

Se mueven los pesos y contrapesos en la derecha y centroderecha en miras a las elecciones presidenciales de 2026. La candidata presidencial Vicky Dávila estaría pensando unirse a la consulta de David Luna, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo.

    Vicky Dávila, precandidata presidencial. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
hace 17 minutos
bookmark

Ante las súplicas de varios sectores para que la derecha se una de cara a las selecciones de 2026, este fin de semana habría noticias en ese sentido. Todo indica, según fuentes, que la precandidata presidencial Vicky Dávila aterrizaría a la consulta que están armando David Luna, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo.

En el pasado, el propio Luna dijo públicamente que la exdirectora de Semana había rechazado el ofrecimiento a esa unión, pero hoy el panorama es distinto. Ese frente de centroderecha tendría una línea roja acorto plazo: no unirse a Abelardo de La Estrella y, en cambio, atraer a otras candidaturas como la de Juan Carlos Pinzón o Enrique Peñalosa.

‘Manguito’ estuvo de visita en el congreso

El exsenador Jonatan Tamayo quiso evitar el ‘quemonazo’ de 2022 y con miras al próximo año decidió no volverse a lanzar al Congreso; sin embargo, ello no implica que esté alejado de la política.

Esta semana el excongresista fue visto en una sesión conjunta de las comisiones primeras de Senado y Cámara, que al final no discutieron el proyecto para salvar el Ministerio de la Igualdad. ‘Manguito’, como es célebremente conocido, estuvo de un lado a otro hablando, discutiendo y opinando con varios congresistas del Centro Democrático. ¿Se le medirá a algún cargo pensando en las regionales de 2027?

Fernández Alcocer, primo de Verónica, vetado de los verdes

De nada sirvieron los coqueteos que lanzaron desde la coalición de la Alianza Verde y En Marcha para que Mario Fernández Alcocer integrara su lista al Senado. No es un dirigente cualquiera.

Se trata del primo de la primera dama Verónica Alcolcer y esposo de la actual senadora Ana María Castañeda, de Cambio Radical. Si bien el exministro Juan Fernando Cristo buscó que el hoy diputado de Sucre diera el salto al Congreso, desde los verdes hubo una oposición férrea a que el dirigente llegara a la coalición.

La pelotera fue mayúscula y al final se impuso el sector verde que no dejaba de ver con recelo el arribo de Fernández Alcocer por su linaje petrista.

Al final, el diputado tomó distancia y ratificó que buscará llegar a la Gobernación del departamento de Sucre en las elecciones regionales de 2027.

Roy le abrió hueco al quinterismo

Juan David Duque, quien fue secretario Privado de Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín, es ahora candidato al Senado por el Frente Amplio Unitario, el movimiento encabezado por el exsenador Roy Barreras.

Duque fue destituido por el Concejo de la ciudad después de que no diera respuestas por el escándalo de los fondos fijos donde quedó en evidencia que el exalcalde y su círculo cercano usaban la caja menor de la Alcaldía para gastar a sus anchas.

La salida se dio en noviembre de 2023 mediante una moción de censura, la primera que se aplica en la historia del Concejo contra un funcionario de ese nivel, luego de que no asistiera ni respondiera a múltiples citaciones de control político para explicar el manejo de esos recursos.

Por estos hechos, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el manejo del fondo fijo reembolsable de la Alcaldía.

En agosto pasado, Quintero había nombrado a Duque como jefe de debate de su campaña presidencial, pero ante los líos jurídicos que ha tenido para inscribirse como candidato, está buscando alianzas y parece que con Roy se entiende bien.

