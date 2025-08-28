“Se le respeta hoy por lo que ha hecho”: Davinson Sánchez defendió y destacó el trabajo de la Selección Colombia

El reloj corre para que las Eliminatorias Sudamericanas culminen y la Selección Colombia enfrentará su último gran reto, con el objetivo de asegurar su cupo para el Mundial 2026, por lo que el defensor Davinson Sánchez habló sobre varios temas en la previa de la convocatoria.
El jugador, de 29 años y que atraviesa un gran momento con su club, el Galatasaray de Turquía, destacó que hoy en día la Selección Colombia es respetada y que este es el resultado de un cambio profundo en la mentalidad del equipo.
Según él, ya no se trata solo de reunirse para los partidos, sino de una conexión constante que se ha fortalecido gracias al trabajo del cuerpo técnico liderado por el técnico argentino Néstor Lorenzo. Sánchez suma 71 partidos y tres goles con la ‘Tricolor’.