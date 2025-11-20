Acciones preferidas de Davivienda Group se estrenan mañana en la bolsa colombiana

Javier Suárez es el CEO de Davivienda Group. FOTO cortesía Davivienda

Davivienda Group realizó exitosamente la primera emisión pública de sus acciones comunes y preferidas, como parte del proceso de convertirse en holding de las operaciones de Davivienda y marcando así su debut oficial como emisor en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Estas emisiones, realizadas mediante dos ofertas públicas simultáneas, constituyen un hito estratégico en la evolución de Davivienda y refuerzan su capacidad de crecimiento, eficiencia e integración regional. En un comunicado, el establecimiento financiero explicó que como resultado de las ofertas públicas, se adjudicaron 18.933 acciones comunes y 111.761.710 acciones preferidas, lo que representó una participación del 95,5% sobre el total de las acciones ofrecidas, reflejando la confianza de los inversionistas en la visión, estrategia y potencial de Davivienda Group como nuevo holding dentro del Grupo Bolívar. En este sentido, concluidas las emisiones de acciones, Davivienda Group consolida, directa e indirectamente, el 98,9% del capital del Banco Davivienda, fortaleciendo su estructura institucional y avanzando en un proceso de transformación corporativa hacia mayor flexibilidad estratégica, escalabilidad, eficiencia y fortalecimiento de una oferta de valor multilatina global.

Nuevo jugador en la bolsa de Colombia

Con esta operación, Davivienda Group inicia formalmente una nueva etapa como nuevo emisor en la bolsa colombiana, fortaleciendo su posición estratégica en la región y avanzando en el proceso de preparación para la integración de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, la cual está pendiente de las aprobaciones regulatorias.

Adicionalmente, este hito contribuye al fortalecimiento del mercado público de valores, ampliando la oferta de emisores y dinamizando la actividad en el mercado primario. Se espera que la liquidez de las acciones preferidas de Davivienda Group se vea reforzada por la entrada en circulación de las nuevas acciones preferidas que serán emitidas a BNS (Scotiabank) como efecto de la integración de operaciones (sujeto a autorizaciones regulatorias), ampliando la profundidad en el mercado. “Los resultados de esta emisión reflejan la confianza de nuestros accionistas en el rumbo estratégico y el potencial de Davivienda Group. Miramos hacia adelante con determinación, enfocados en seguir impulsando el progreso en los países donde operamos, ampliando nuestro alcance a más personas y empresas, y entregando experiencias de clase mundial basadas en nuestro ADN innovador y digital. En Davivienda estamos convencidos de que un mercado de capitales dinámico es esencial para el crecimiento económico y social del país, y seguiremos contribuyendo activamente a su fortalecimiento”, indicó Javier Suárez, CEO de Davivienda Group.

Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente de la BVC, comentó que “la respuesta del mercado fue extraordinaria: una participación del 95,5% en las ofertas públicas que demuestra la confianza y el respaldo de los inversionistas a esta nueva etapa. Para nosotros en la Bolsa de Valores de Colombia es motivo de orgullo acompañar el ingreso de Davivienda Group, un actor que llega con visión de largo plazo y con la capacidad de aportar mayor profundidad, dinamismo y competitividad al mercado de capitales colombiano”. Las ofertas públicas fueron dirigidas a los accionistas de Banco Davivienda al momento de realizar su aceptación, quienes pudieron participar entregando sus acciones ordinarias y preferenciales como forma de pago en especie para recibir las acciones de Davivienda Group, a un precio de suscripción por acción de $29.700. El pago se realizó bajo un esquema de equivalencia previamente definido, que garantizó que cada accionista pudiera suscribir acciones de Davivienda Group en proporción a su participación vigente en el Banco Davivienda. En ese sentido, la entidad realizó una relación de intercambio de uno a uno: una acción común de Davivienda Group por una acción ordinaria del Banco Davivienda y una acción preferida de Davivienda Group por una acción preferencial del Banco Davivienda.

Negociaciones con la especie de Davivienda Group

La emisión de las acciones comunes fue administrada por el Depósito Centralizado de Valores (Deceval), mientras que la de las acciones preferidas se gestionó a través de la BVC.