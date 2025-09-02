“Exijo respeto para Dayro”: ‘El Arriero’ Herrera respondió a críticas a su convocatoria a Selección tras ganar por Liga después de casi 4 meses

Sin Dayro Moreno, su gran figura, Once Caldas volvió a ganar en la Liga Betplay después de casi cuatro meses. El lunes, en el estadio El Campín de Bogotá, el elenco dirigido por Hernán Darío Herrera venció 1-2 a Independiente Santa Fe y salió del último puesto de la tabla de posiciones de la Liga gracias a su primera victoria del semestre en el Clausura.
Dos anotaciones de Michael Barrios, hermano de Cristian que juega en América de Cali, le dieron el triunfo a los caldenses, único equipo colombiano que sigue en competencia internacional y que, el próximo 17 de septiembre, disputará el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador.