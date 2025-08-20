Dayro Moreno agrandó su leyenda y es goleador en la Copa Sudamericana

Dayro Moreno llevó el pasado martes al Once Caldas a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, al anotar un doblete en la victoria por 3-1 sobre Huracán bajo una lluvia torrencial en Buenos Aires. La serie quedó 4-1 a favor del cuadro colombiano.
Moreno, de 39 años, anotó el tanto del empate a los 40 minutos y el tercero a los 88 para darle al Once Caldas una celebrada victoria en un estadio Tomás A. Ducó en la capital argentina en el que la lluvia caída impidió el normal desarrollo del juego.
