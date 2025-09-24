x

Dayro Moreno está a punto de batir otro récord en Copa Sudamericana, en su sueño por llevar al Once Caldas a semifinales

El goleador colombiano tiene diez tantos en el certamen continental.

  Dayro Moreno está a punto de lograr un nuevo récord como goleador de la Copa Sudamericana, tiene 10 tantos y si marca en Palogrande ante Independiente del Valle alcanzará a Eduardo Vargas. FOTO AFP
Luz Élida Molina Marín
hace 17 minutos
Dayro Mauricio Moreno no solo es el hombre gol del fútbol colombiano, máximo artillero con 370 goles, sino que es el goleador de la Copa Sudamericana 2025 con diez tantos y está muy cerca de batir un nuevo récord, si le marca a Independiente del Valle, en la noche de este miércoles.

En el duelo previsto para las 7:30 de la noche, en el estadio Palogrande, el delantero de Chicoral, Tolima, podría igualar la marca que tiene el chileno Eduardo Vargas, quien marcó once tantos en el 2011, vistiendo la camiseta de la Universidad de Chile.

Hay que recordar que la serie está a favor de Once Caldas 2-0 gracias a los dos tantos que marcó Dayro en el juego de ida en Ecuador.

Colombianos goleadores de Copa Sudamericana

Los otros colombianos que han sido goleadores de la Copa Sudamericana son Ricardo Ciciliano en 2007 con seis goles con Millonarios, Wason Rentería en 2012, también con el cuadro Embajador marcó cinco.

Tres años después, Wilson Morelo con Santa Fe en 2015 fue el goleador con cinco tantos y Miguel Ángel Borja con Atlético Nacional en 2016 marcó seis.

El más reciente fue Nicolás Benedetti con el Deportivo Cali en 2018, con el que celebró en cinco ocasiones.

En la tabla, luego de Dayro aparecen Ismael Díaz de Universidad Católica y Junior Paredes de Puerto Cabello, ambos con seis goles, pero ya eliminados del torneo. Por ello, si Moreno marca en Palogrande igualaría el récord que tiene vigente Eduardo Vargas, como el jugador con más goles anotados en una sola edición de la Copa Sudamericana, con 11 tantos.

El goleador de 2024 fue Adrián Maravilla Martínez, de Racing, con diez tantos. El último colombiano que fue goleador de la Copa Sudamericana fue Nicolás Benedetti del Deportivo Cali en la edición 2018 con cinco tantos.

Utilidad para la vida