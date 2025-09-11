Dayro Moreno regresó a los entrenamientos de Once Caldas y le dio importante regalo al Arriero Herrera, ¿de qué se trata?

Dayro Mauricio Moreno Galindo, el hombre de 39 años que resuena con fuerza en el fútbol colombiano, por sus goles y la controversial “vitamina”, volvió a ser protagonista, tras unir a todo un país con su convocatoria a la Selección Colombia. Le puede interesar: Dibu Martínez criticó al árbitro colombiano Wilmar Roldán tras la derrota de Argentina 1-0 ante Ecuador: “No sé lo que cobró” Tras una breve y mediática participación en la ‘Tricolor’ que aseguró su cupo para el Mundial de 2026, el delantero regresó a casa. La expectativa por su vuelta era máxima, y su primer entrenamiento con el Once Caldas tras la doble fecha de Eliminatorias no decepcionó.

Dayro en el partido de Colombia contra Bolivia en Barranquilla, después de haber sido aclamado por los hinchas. FOTO: Redes sociales @FCFSeleccionCol

Dayro disputó solo 8 minutos contra Bolivia y vio la goleada 6-3 frente a Venezuela desde el banquillo, pero su llamado a la selección fue motivo de orgullo para su equipo y afición. Al pisar de nuevo la cancha del estadio Palogrande, no solo se reincorporó a la dinámica del club, sino que protagonizó un gesto que ya se ha vuelto viral.

El “Arriero” recibió un regalo de Dayro: ahora viste la 17

La práctica de este jueves en Manizales fue inusual. Antes de iniciar los trabajos, Dayro Moreno se acercó a su técnico, Hernán Darío “el Arriero” Herrera, y le entregó un regalo simbólico y cargado de emoción: su camiseta de la Selección Colombia con el número 17.

Con una sonrisa de oreja a oreja, el estratega se la puso de inmediato y dirigió el entrenamiento con la casaca de su pupilo, un gesto de reconocimiento y admiración que refleja la excelente relación entre ambos y el orgullo del técnico por la convocatoria de su goleador. Más allá del gesto, la relación del entrenador y el delantero del Once Caldas, es bastante cercana desde la llegada del Arriero al banco del club blanco. Hernán Darío fue uno de los primeros técnicos en apoyar y pedir a Dayro para la selección, debido a su presente goleador.

Asimismo, fue el primero que también lo defendió luego de que se conocieron algunas críticas por parte de jugadores y la opinión pública, por la convocatoria del delantero que el próximo 16 de septiembre cumplirá 40 años. El Arriero exigió “respeto” por el máximo goleador colombiano. “Por ahí escuché un comentario de un jugador de Colombia dudando que él no podía estar en la Selección. Lo invito a que saque la rabia, la envidia. Haga 400 goles y después hablamos, o en la Selección o a nivel internacional, y luego hablamos. Exijo respeto para Dayro. Invito a ese jugador a que deje la envidia, que es la peor enfermedad de Colombia”, expresó Herrera.

Con la mira puesta en nuevos récords

Más allá del simbolismo, Dayro Moreno vuelve a enfocarse en los retos de su club. Con 45 partidos y 23 goles en lo que va del 2025, el delantero ha demostrado su vigencia y olfato goleador, a pesar de las críticas por su edad. Sus 13 tantos en la Liga BetPlay y, sobre todo, los 8 que lo tienen como el máximo artillero de la Copa Sudamericana, lo confirman como una pieza fundamental para el Once Caldas, que además de la liga, se prepara para afrontar los cuartos de final del torneo continental.

Dayro Moreno de nuevo en entrenamiento con Once Caldas de Manizales. FOTO: Redes sociales @oncecaldas