Medio día de trabajo, un sudado y una amiga de confianza: la historia detrás de las uñas con las que Dayro Moreno “rompió” en la Selección

Cuando Dayro Moreno llega a la casa de Carolina García Mejía, su manicurista, lo tratan como un rey. Por lo general siempre va en el inicio de la tarde, después de los entrenamientos con Once Caldas. La mujer vive en Manizales. Se conoce con Moreno desde que era un joven veinteañero y es una de las personas en las que el máximo goleador del fútbol colombiano más confía.

No solo porque le pinta las uñas de las manos como a él se le ocurre, con diseños especiales, personalizados. También debido a que, con el tiempo, se han vuelto amigos. Ella es cómplice del futbolista, quien cuando llega a su hogar le pide que le haga almuerzo. A Dayro le gusta comer el sudado de pollo y el sancocho que hace García. Eso lo come cuando no hay partidos cerca. Los días en que sí, suele darle pasta con pechuga de pollo, para que no le caiga pesado el almuerzo al goleador, ahora convocado a la Selección Colombia. El proceso de pintarle las uñas a Dayro Moreno le quita más de medio día. De acuerdo con lo que expresó en un video publicado en el canal de Youtube del futbolista, ella debe trabajar cerca de seis horas en las manos del delantero.

Lo más difícil, según dijo, es cuando después del almuerzo le da sueño y Morfeo lo vence. Ahí lo deja que descanse, mientras ella le pinta las uñas. Solo lo despierta si la posición de sus manos le imposibilita el trabajo. García comparte, cada semana, muchas horas con el goleador del fútbol colombiano.

¿Cómo quedaron las uñas de Dayro Moreno para su regreso a la Selección Colombia?

Cuando se enteró de que había sido convocado, después de nueve años a la Selección Colombia, Dayro Moreno experimentó una felicidad que llevaba tiempo sin sentir. Por eso tomó la decisión, consensuada con el entrenador antioqueño Hernán Darío Herrera, de no jugar contra Santa Fe el lunes y unirse desde el fin de semana a la Selección. Por eso, tuvo que preparar varias cosas. Dayro no es solo un futbolista. También una marca con imagen propia: tiene un estilo único, particular, que nadie más en el fútbol colombiano. Por eso se mandó a arreglar el cabello. Se pintó las colas de un rubio encendido. Después llamó a García y le dijo que tenían que hacer algo especial.

Cumplieron. Las uñas de Dayro son la sensación. En el pulgar se pintó la camiseta de la Selección Colombia con el número 17. En las otras, los colores de la bandera, corazones, un arco –es de lo que vive– y los colores del equipo criollo. Así lo mostró a Caracol Televisión cuando llegó a Barranquilla con sus típicas gafas de sol, una gorra y los aretes, sobre aretes que caracterizan sus pintas fuera de la cancha.