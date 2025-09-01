Colombia lo necesita... pero ¿Dayro Moreno está listo para ser titular? El debate está abierto

Dayro Moreno es uno de esos jugadores que siempre generan debate, y ahora más con su convocatoria nuevamente a la Selección Colombia. Su nombre aparece rodeado de argumentos apasionados a favor y en contra, y el partido frente a Bolivia de este jueves 4 de septiembre no es la excepción. La discusión sobre si debe o no ser titular se sostiene en varias razones futbolísticas y contextuales que conviene revisar.
Por un lado, a favor de su titularidad está su presente goleador. Dayro, pese a su veteranía, sigue mostrando una vigencia admirable en el fútbol colombiano. Su capacidad para encontrar el arco rival, ya sea con remates de media distancia, cabezazos o movimientos inteligentes en el área, lo convierte en un delantero confiable en un equipo que, en ocasiones, ha sufrido para concretar las opciones generadas. Además, su experiencia internacional pesa: conoce la Eliminatoria, ha jugado partidos de este torneo y sabe manejar la presión de un duelo que puede ser decisivo en la clasificación. “Tener un atacante con esa jerarquía puede marcar la diferencia en los momentos de más tensión”, asegura el exdelantero colombiano Hamilton Ricard.