Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

De aliados a enemigos: Mendoza Leal acusa a Daniel Quintero de ser “la peor bestia” de la política

El Colombiano
El Colombiano
hace 11 minutos
bookmark

El abogado y productor audiovisual Daniel Mendoza Leal, quien hasta hace poco era cercano al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, se fue lanza en ristre contra él acusándolo de ser un “corrupto ladrón” y de haber llegado a robar en Medellín. Mendoza relató que se evadió “despavorido” de una rumba en un hotel del Parque Lleras que le pareció un “convite del Cartel de Medellín”. Además, Mendoza confirmó que las cifras del escándalo conocido como “La Caja Menor”, que reportan gastos abusivos de $124 millones en restaurantes, eran reales. Finalmente, instó al presidente Petro a no entregar el legado progresista a Quintero, a quien considera una de las peores bestias de la política colombiana.

