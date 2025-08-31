En Colombia uno de cada cinco empleados renuncia al año, ¿qué pasa?

Conseguir empleo sigue siendo un reto, pero conservarlo parece ser aún más difícil en América Latina y sobre todo en Colombia. Cada año miles de trabajadores cambian de puesto o terminan desvinculados, lo que convierte al país en uno de los que presenta mayor rotación laboral en la región. Mientras en economías desarrolladas de la Unión Europea las tasas de movilidad se mantienen entre el 4,5% y el 10,7%, en países de América Latina la cifra puede superar el 40%. Y territorio cafetero no es la excepción.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en promedio uno de cada cinco trabajadores de los países miembros cambia su situación laboral cada año. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en países como América Latina la rotación se mueve entre el 24% y el 45%, un porcentaje que refleja inestabilidad y falta de retención de talento. El impacto no es menor: las empresas tardan semanas en cerrar vacantes críticas y, al poco tiempo, se enfrentan a la fuga de personal, con el consecuente desgaste en costos, productividad y confianza.