Seis mujeres llegarían al gabinete de De la Espriella para cumplir la Ley de Cuotas, ¿quiénes serían?

La conformación del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella, que hasta el momento se va decantando poco a poco, pone sobre la mesa un debate sobre la representación femenina en los cargos de más alto nivel del Gobierno Nacional.
Ayer, el mandatario electo anunció seis ministros más, con lo que ya suman 10 los cargos definidos. De ellos, siete son hombres y tres son mujeres. Aunque aún faltan ocho carteras por definirse (dejando por fuera el Ministerio de la Igualdad, que ya fue liquidado), las cifras ya permiten hacer cuentas sobre el cumplimiento de la Ley de Cuotas, que establece una participación mínima de mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio del Estado.
La discusión cobra relevancia porque la Ley 2424 de 2024 modificó la antigua Ley de Cuotas y estableció que al menos el 50 % de los cargos de máximo nivel decisorio deben ser ocupados por mujeres. Esto significa que, del gabinete conformado por 18 ministerios, al menos nueve carteras deberán estar en manos de mujeres.
Con tres mujeres ya designadas (Viviane Morales, Elsa Noguera y Juliana Gutiérrez), De la Espriella necesitará nombrar al menos seis ministras entre los ocho ministerios que aún permanecen vacantes para alcanzar la paridad exigida por la ley.