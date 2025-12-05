De la Espriella dijo que no estará en la consulta de marzo y a Uribe le molestó

La cifra sorprendió incluso dentro de su propio equipo: 4,6 millones de firmas entregadas a la Registraduría. Muy por encima de las 635.000 exigidas por la ley y suficientes para que Abelardo De la Espriella presentara la entrega como un “mandato popular”. En las afueras de la sede de la entidad, simpatizantes celebraron el momento convertido en espectáculo político. En declaraciones dadas a medios tras su inscripción, el abogado dijo, respondiéndole a un periodista sobre si se inscribía a la consulta de marzo: “¿Tú te irías a una consulta con un mandato popular de casi 5 millones de firmas o defenderías ese mandato? Vamos a esperar”. Pero luego, en entrevistas radiales, señaló explícitamente: “No voy a la consulta de marzo, pero estoy abierto a la unidad”. Según fuentes, esto habría generado molestia en el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, que tiene la expectativa de convocar a diversos sectores a una consulta interpartidista amplia en marzo y luego definir un candidato único para la primera vuelta en mayo. Este mismo viernes, el precandidato Juan Carlos Pinzón anunció que participaría en esa consulta. El máximo líder del Centro Democrático en varias ocasiones se ha manifestado sobre la candidatura de De la Espriella y ha dicho que siente un profundo respeto por el ahora precandidato independiente, quien ha sido su apoderado en varios procesos judiciales. Por ahora, en su partido siguen tres precandidatas en competencia: María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia.

La estrategia de ‘El tigre’

¿Cómo es que De la Espriella logró recoger 4,5 millones de firmas? Hay varias razones. Pero una de ellas, a manera de contexto, tiene que ver con que el abogado empezó a construir su propio universo de seguidores mucho antes de que se conociera su intención de competir por el relevo de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Desde el año pasado, el movimiento Defensores de la Patria venía consolidando una red de seguidores que, en un comienzo, no tenía un propósito electoral explícito. Eran grupos de WhatsApp, casi todos con el mismo nombre, con cerca de 250 personas cada uno, a los que se enviaba contenido producido por el propio abogado. Productos de moda y consumo, pero sobre todo las opiniones y piezas diseñadas para atacar al presidente Gustavo Petro. Cuando De la Espriella decidió lanzarse, la operación ya estaba montada. El mecanismo fue simple y consistía en enviar los kits de firmas a líderes territoriales, quienes los distribuían entre sus propios grupos.