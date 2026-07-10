¿Abelardo tomará posesión en una sede militar? La última palabra la tiene el Congreso

Horas después de que la Presidencia advirtiera que la ley obliga a que el acto se cumpla ante el Congreso de la República y no en una instalación militar, su equipo acudió al Legislativo para explorar una salida jurídica: trasladar excepcionalmente la sede del Congreso y permitir que la ceremonia se lleve a cabo en una guarnición militar de la capital del Cauca.

La controversia surgió luego de que el Gobierno señalara que la Constitución y la ley establecen que el presidente debe tomar posesión ante el Congreso, por lo que una base militar no podría sustituir el escenario institucional previsto para la transmisión de mando.

La consulta fue enviada por Mariana Pacheco Montes, coordinadora del empalme del sector de Relaciones Exteriores, a los secretarios del Senado, Diego González, y de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.

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El equipo de De la Espriella pidió al Congreso resolver tres preguntas centrales antes de continuar con la planeación del evento.

La primera es si el Congreso tiene la facultad de trasladar su sede fuera de Bogotá y si esa atribución podría utilizarse específicamente para realizar la ceremonia de posesión presidencial.

La segunda busca establecer cuál sería el quórum requerido para que el Congreso en pleno pueda constituirse válidamente con el propósito de trasladar la sede y llevar a cabo el acto solemne, teniendo en cuenta que la ceremonia no implicaría debates legislativos ni votaciones sobre proyectos de ley.

La tercera consulta busca precisar quién tendría la iniciativa para proponerlo, ante qué instancia debería tramitarse, qué mayorías serían necesarias, si la decisión se toma por separado en Senado y Cámara o en sesión conjunta, y cuál sería el plazo para completar el proceso.

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