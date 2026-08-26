“No vamos a bajar la guardia”: De la Espriella viajará a Ibagué este jueves para coordinar atención a incendios en Tolima

El presidente Abelardo de la Espriella viajará este jueves 27 de agosto a Ibagué, Tolima, para coordinar en terreno las acciones destinadas a atender la emergencia por incendios que afecta al departamento, particularmente en San Luis, Coello y Venadillo, donde se concentran algunos de los principales focos. La visita busca revisar el despliegue de la Fuerza Pública, bomberos y organismos de socorro, mientras las autoridades investigan las causas de las conflagraciones y la posible participación de responsables de manera intencional.

Presidente coordinará las operaciones desde Ibagué

De la Espriella confirmó su desplazamiento durante una conversación con la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y posteriormente informó la decisión en su cuenta de X. “Mañana estaré personalmente en Ibagué coordinando las operaciones y verificando en terreno el despliegue de todas las capacidades necesarias para enfrentar esta emergencia. Mi gratitud a nuestra Fuerza Pública, bomberos, organismos de socorro y a todos los que están luchando contra el fuego. El Tolima no está solo”, anunció De la Espriella. La gobernadora señaló que el mandatario llegará acompañado por varios ministros para conocer la situación y revisar las medidas que se están ejecutando para contener los incendios. Esta será la segunda visita de De la Espriella al Tolima desde que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto.

11 municipios reportan incendios activos

De acuerdo con el reporte entregado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, hay incendios activos en 11 municipios: 1. Coyaima. 2. Venadillo. 3. Coello. 4. San Luis. 5. El Guamo. 6. Carmen de Apicalá. 7. Suárez. 8. Lérida. 9. Armero. 10. Guayabal. 11. Melgar. Las conflagraciones de mayor magnitud se concentran en San Luis, Coello y Venadillo. En este último municipio, las llamas han alcanzado viviendas, según el reporte de la gobernadora. Las condiciones meteorológicas han dificultado las labores de control. “La temperatura no nos ayuda, los vientos no nos ayudan”, manifestó Matiz. Lara informó que durante la noche los incendios se intensificaron principalmente en San Luis y Coello. Las labores se extendieron hasta las 4:30 a. m. con el objetivo de proteger viviendas y torres de energía. Los trabajos en tierra cuentan con la participación de Bomberos, Defensa Civil, Ejército, Policía y las comunidades de las zonas afectadas. El ministro indicó además que algunos focos se habrían originado por barreras contrafuegos no técnicas.

Despliegue de personal y equipos

El Gobierno informó que 782 integrantes de la Fuerza Pública permanecen desplegados para atender la emergencia. A este grupo se sumarán 33 integrantes de la Brigada de Atención a Desastres, quienes se trasladan hacia Ibagué con 4.000 kilos de equipos. En las operaciones aéreas participan actualmente 2 helicópteros Black Hawk y 2 aviones AT-802, mientras que está previsto el apoyo de 1 helicóptero MI-17. Según el balance entregado por el presidente, hasta el momento se han realizado 1.084 descargas aéreas y se han utilizado más de 452.000 galones de agua para combatir los incendios. A estas acciones se sumará el envío de 12 bomberos desde Yopal con una cisterna. El Ministerio del Interior también informó que solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) equipos adicionales, entre ellos mangueras, motosierras y motobombas.

Autoridades investigan posibles acciones criminales

Además de las labores de control, las autoridades adelantan investigaciones para establecer las causas de los incendios y determinar si algunos de ellos fueron provocados de manera intencional. La SIJIN y la SIPOL realizan indagaciones en Coello, San Luis, Venadillo y Suárez para establecer el origen de las conflagraciones y las posibles responsabilidades. Este miércoles, el ministro Rodrigo Lara confirmó la captura de dos personas por su presunta participación en la provocación de incendios en el departamento. “También hay indicios de acción criminal: la Policía ya capturó a dos personas. Hoy salen 12 bomberos de refuerzo desde Yopal con cisterna. Hemos pedido a la UNGRD apoyo urgente con equipos (mangueras, motosierras y motobombas). Seguimos en la tarea. El Tolima no está solo, cuenta con su Gobierno nacional”. La investigación sobre los posibles responsables continúa mientras los organismos de emergencia mantienen las labores de extinción y protección de las zonas afectadas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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