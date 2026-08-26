“No vamos a bajar la guardia”: De la Espriella viajará a Ibagué este jueves para coordinar atención a incendios en Tolima

El presidente Abelardo de la Espriella viajará este jueves 27 de agosto a Ibagué, Tolima, para coordinar en terreno las acciones destinadas a atender la emergencia por incendios que afecta al departamento, particularmente en San Luis, Coello y Venadillo, donde se concentran algunos de los principales focos.
La visita busca revisar el despliegue de la Fuerza Pública, bomberos y organismos de socorro, mientras las autoridades investigan las causas de las conflagraciones y la posible participación de responsables de manera intencional.