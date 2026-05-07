DEBATE | Claudia, Fajardo y Paloma desde Antioquia: rechazaron la Constituyente, la “paz total” y la ausencia de Cepeda y De la Espriella

A solo tres semanas de la primera vuelta presidencial, EL COLOMBIANO, Teleantioquia, Telemedellín y Blu Radio traen un debate presidencial entre Claudia López, Paloma Valencia y Sergio Fajardo. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella fueron invitados, pero no aceptaron. Los atriles vacíos de cada uno de ellos, en los costados, fueron evidentes.
“Lamento mucho que otros candidatos le falten el respeto a los antioqueños”, dijo Claudia López con respecto a esa ausencia. Entretanto, Sergio Fajardo aseguró que está “muy contento de estar en su tierra, de poder trabajar para Antioquia y los colombianos”.