¿Cambiar a Lorenzo para el Mundial? El debate se abrió en el país

La Selección Colombia logró el objetivo que se había trazado desde el inicio del proceso: asegurar su cupo en la Copa del Mundo. Néstor Lorenzo, el entrenador argentino que tomó las riendas tras el fracaso rumbo a Catar 2022, cumplió con el deber básico que exige la hinchada: estar entre los representantes de Sudamérica en la cita orbital. Sin embargo, la clasificación no ha llegado exenta de dudas, y en los últimos meses se abrió un debate que no parece tener fin: ¿es Lorenzo el técnico ideal para sacar el máximo de esta generación en el Mundial?
La discusión tomó fuerza después de la final de la Copa América frente a Argentina. Aquel partido, más allá del orgullo de disputar un título continental, dejó heridas abiertas. Colombia mostró carácter, pero también limitaciones, y desde ese instante el equipo entró en un bajón que se trasladó a la Eliminatoria. Tres derrotas y tres empates consecutivos complicaron el panorama y encendieron las alarmas de una hinchada acostumbrada a sufrir en los cierres clasificatorios. Solo la victoria 3-0 frente a Bolivia devolvió la calma, pues aseguró el boleto directo a la Copa del Mundo.