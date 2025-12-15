La Dimayor autorizó cuatro extranjeros en cancha para 2026 y desató la polémica

Una de las decisiones más significativas y controversiales de la reciente asamblea de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) ha puesto en el centro del debate el futuro del talento local. A partir del próximo año, los clubes de la Liga colombiana podrán alinear cuatro jugadores extranjeros de manera simultánea en el campo de juego, superando el límite de tres permitido hasta ahora.
La medida, impulsada principalmente por el América de Cali y ya aceptada por la asamblea, busca brindar mayor flexibilidad a los equipos en la conformación de sus nóminas, pero inmediatamente ha dividido opiniones entre técnicos, directivos y aficionados.
El aumento de la cuota foránea en Colombia contrasta con las tendencias de otras potencias del continente. Mientras países como Brasil, que actualmente permite hasta nueve extranjeros en cancha, están considerando reducir esta cantidad para potenciar a sus futbolistas nacionales, Colombia decidió ir en la dirección contraria.