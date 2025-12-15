La Dimayor autorizó cuatro extranjeros en cancha para 2026 y desató la polémica

El aumento de la cuota foránea en Colombia contrasta con las tendencias de otras potencias del continente. Mientras países como Brasil, que actualmente permite hasta nueve extranjeros en cancha, están considerando reducir esta cantidad para potenciar a sus futbolistas nacionales, Colombia decidió ir en la dirección contraria.

La medida, impulsada principalmente por el América de Cali y ya aceptada por la asamblea, busca brindar mayor flexibilidad a los equipos en la conformación de sus nóminas, pero inmediatamente ha dividido opiniones entre técnicos, directivos y aficionados.

Una de las decisiones más significativas y controversiales de la reciente asamblea de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) ha puesto en el centro del debate el futuro del talento local. A partir del próximo año, los clubes de la Liga colombiana podrán alinear cuatro jugadores extranjeros de manera simultánea en el campo de juego, superando el límite de tres permitido hasta ahora.

Hasta el campeonato que finaliza esta semana, el reglamento establecía que los clubes podían inscribir a cuatro extranjeros en su nómina, pero la restricción vital se aplicaba al día del partido: “solo pueden alinear en terreno de juego, de forma simultánea, un máximo de tres extranjeros”. Ahora, ese límite en la cancha se ha elevado a cuatro.

Además de este cambio en la alineación, la asamblea también modificó el cupo total de jugadores inscritos, pasando de 30 a 25 futbolistas por club, un ajuste que intensifica la importancia del cupo de extranjeros en la planificación de las plantillas.

El principal argumento de quienes se oponen a la medida es la preocupación por el desarrollo y la exposición del jugador colombiano, especialmente de los talentos emergentes.

El experimentado técnico Jorge Luis Bernal fue contundente al expresar su desacuerdo. “Siempre hablamos de que hay que mejorar el fútbol colombiano, pero si los jugadores nuestros siguen perdiendo espacios va a ser muy difícil que aumenten su nivel. Esto le quita oportunidades a los jugadores colombianos”, señaló Bernal, poniendo en relieve el impacto negativo que podría tener la decisión en la competitividad a largo plazo de la Selección Colombia.

La tesis es que, al tener la opción de utilizar un cupo extra con un jugador extranjero, los clubes le restarán minutos a jóvenes promesas que necesitan roce profesional para consolidarse.

En la otra orilla, algunos entrenadores y directivos ven la medida como una respuesta pragmática a la dinámica actual del mercado de fichajes.

Nelson Gallego, otro reconocido entrenador del fútbol nacional, argumentó que la decisión es una consecuencia inevitable de la economía del fútbol local:

“Los buenos jugadores colombianos se van muy rápido y los que están acá son muy costosos y por eso a los clubes les toca recurrir a jugadores extranjeros”.

La realidad es que un jugador extranjero puede resultar, en ocasiones, más accesible económicamente que un talento colombiano de nivel similar, especialmente si este último proviene de un equipo rival y tiene altas cláusulas de rescisión. La medida, para sus defensores, es un “alivio” para las finanzas de los clubes en la conformación de sus nóminas.