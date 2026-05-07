Así debatieron Claudia, Fajardo y Paloma desde Antioquia: sus propuestas y el rechazo a la Constituyente y la “paz total”

En este debate presidencial desde Antioquia para Colombia quedó demostrado que de los cinco punteros en las encuestas, por lo menos a dos no les interesa debatir sus propuestas. Asistieron Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo, pero no vinieron Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, a pesar de que fueron invitados hace dos meses. “Los debates presidenciales no son un favor que le hacen los candidatos a los medios, son un encuentro obligado en cualquier democracia para que los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones”, dijo Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO, al iniciar el debate realizado junto a Teleantioquia, Telemedellín y Blu Radio. Por eso, los atriles en donde debían estar Cepeda y De la Espriella quedaron vacíos. Pero el comportamiento del candidato del Pacto Histórico no es nuevo; ha declinado sus asistencia a debates porque dice que sólo acudirá si se cumplen sus reglas: desde quiénes, según él, deben ser los moderadores, cuáles temas discutir y hasta los competidores pues hace un par de semanas descartó debatir contra Fajardo y López. Inédito. En cualquier caso, las verdaderas reglas que deben seguir son las de una democracia y los debates son esenciales en cualquier elección y, aún más, para elegir quién dirigirá el destino del país en los próximos cuatro años. En este debate, en cambio, Valencia, López y Fajardo discutieron todos los temas para los antioqueños y en general todas las personas que quieren hacer que su voto cuente el próximo 31 de mayo en la primera vuelta.

Todos los candidatos le dijeron “no” a la paz total de Petro

A los candidatos se les preguntó si continuarían con la política de “paz total”, bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro y de Iván Cepeda. Claudia dijo que no continuará con la “paz total” ya que con ella los criminales “se dan el lujo de controlar la cárcel y hacer fiestas”, haciendo alusión a la fiesta en la cárcel de Itagüí. Luego, Fajardo también negó la continuidad de esta política, recordó “el “tarimazo” de Petro y se refirió a que cuando el presidente sentó a los cabecillas de las bandas criminales en La Alpujarra hizo mucho daño a la ciudad y al departamento: “yo fui alcalde y sé muy bien quiénes son esos señores”. Después, Paloma dijo que tampoco continuaría con la “paz total” y que “el país no puede creer que uno construye paz abrazándose y ‘chochoneando’ a los criminales”.

¿Extraditarían a Petro si EE. UU. toma decisión?

Ante la pregunta de si extraditarían al presidente Gustavo Petro si las investigaciones que tendría en EE. UU. fallan en su contra, Claudia López dijo que no, en tono de anticolonialismo: “La dignidad presidencial se respeta, sea de Petro, Uribe o el que sea. Aquí unos procedimientos de procedimiento a la Justicia: si un presidente colombiano tiene alguna deuda pendiente con los colombianos, que responda en Colombia, que es un país soberano, no una colonia”, dijo López. Fajardo respondió en la misma línea, y aprovechó para tirar dardos a uno de los ausentes, el abogado Abelardo de la Espriella: “hay un candidato, De la Espriella, que dice que llega al poder y pone a Petro en un avión para llevárselo a EE. UU. Eso es una infamia”. Y agregó “somos un país que tiene una Justicia y el presidente de la República, gústenos o no, representa a Colombia y tiene que ser juzgado acá por los delitos que pueda o no pueda cometer”. Finalmente, Valencia fue la única que no se comprometió a no extraditar a Petro: “si uno jura defender la Constitución y la ley y cumplirla, y se surten todos los trámites y efectivamente hay un acervo probatorio que muestra que el señor cometió un delito en el exterior y tiene que responder por él, hay que hacerlo”. A renglón seguido, matizó su respuesta en lo que pudo interpretarse como una referencia al juicio que enfrentó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, su padrino político: “a mí no me gustan los estados que utilizan el poder para perseguir políticamente. En mi gobierno no habrá persecuciones y habrá garantías para todo el mundo”.

¿Cómo solucionar la crisis de salud?

Con respecto a la crisis del sistema de salud, que atraviesa niveles históricos, Valencia dejó claro que “absolutamente nada de lo que ha hecho Petro en materia de salud sirve; lo primero que hay que sacar al exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle superintendente de Salud, imputado por corrupción con sus 53 funcionarios”. También dijo “hay que recordar que este Gobierno le dijo a los colombianos que lo que había era malísimo, y ahora el sistema que él creó le debe a todos los hospitales. Medellín tiene una emergencia hospitalaria, el 86% de las deudas de los hospitales de Antioquia son en dos EPS intervenidas”. Y, como plan de choque, propuso “comprar los medicamentos para que todos los colombianos tengan” y un “plan de acción con todas las IPS y EPS para dar todos los servicios atrasados. Fajardo dijo que intervendría la Nueva EPS, ya que “no hay derecho que se tengan los estados financieros de 2023” y dijo que, si bien el sistema de salud tenía problemas, este gobierno los empeoró. Y reiteró que en la Supersalud, donde se nombró recientemente a Daniel Quintero, “nunca nombraría a la corrupción”. Ante una pregunta de López de cómo financiar las soluciones para enfrentar esa crisis, Fajardo habló de “una línea especial del Fondo Monetario Internacional” que implicaría endeudarse. Valencia estuvo de acuerdo con esa idea: “vamos a necesitar un poco de deuda. López, por su parte, propuso un sistema “mixto”, de “aseguramiento” y sin ánimo de lucro”, que además sea “más justo con las regiones.

Todos contra la Constituyente de Petro

No podía dejarse de hablar de la Asamblea Constituyente que Petro ha propuesto para que haya una nueva Constitución. Fajardo, quien hoy recoge firmas de una “anticonstituyente” para “proteger a la Constitución de 1991”, dijo que “la declaración de una Constituyente es una declaración de guerra” afirmando, en ese sentido, que “el presidente Petro nos pondría en un terreno en el que él es un maestro” y lo llamó “autócrata”. López dijo que “claramente” no la convocaría, y “el argumento de Petro de que es para hacer las reformas sociales es falso”. Luego, se regó en elogios a la Constitución. Y recordó que empezó su vida política en el movimiento de la séptima papeleta, que la tuvo como resultado: “La Constitución de 1991 es de las más progresistas y garantistas de Colombia. Tenemos un Estado social de Derecho, todos los derechos fundamentales garantizados. Para lo que quiere el presidente Petro una constituyente es para volver a meter el articulito de la reelección, un veneno”.

Valencia se opuso, evidentemente, y dijo que ningún problema del país se solucionaría con esta Constituyente: “la Constitución del 91 es suficientemente buena y tiene suficiente espacio para que lo desarrollamos. Necesitamos un Estado derecho social que se consolide”. Y agregó que teme por lo que pase si hay continuidad del Gobierno, una referencia directa a Cepeda: “me preocupa mucho la continuidad del gobierno Petro con mayorías en las cortes, el Banco de la República y los entes de control. Si yo soy presidente vamos a proteger la Constitución de 1991”. Lea también: Procuraduría creó grupo élite especializado en investigar casos de participación indebida en política

Homenaje a Miguel Uribe y crisis de seguridad

En medio del debate se hizo un homenaje al senador Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025, y los candidatos hablaron de si se habían sentido desprotegidos en campaña. Valencia dijo “para todos el golpe de Miguel ha sido tremendo, me he enterado de varios planes para asesinarme, el otro día cogieron una señora con una pistola y con tusi, y los pocos avisos que me han dado del Gobierno me dicen ‘le reforzamos el esquema’ pero le mandan a uno personas que tienen procesos pendientes en Fiscalía”. López dijo que “ha sido una campaña dolorosa, por la muerte de Miguel, todos hemos recibido amenazas” pero aseguró que “ya quisiera cualquier colombiano tener el esquema de seguridad que nosotros tenemos. Lo doloroso es que cinco millones no vayan a votar libremente; ahí arremetió contra Cepeda. Le dijo “cínico” y afirmó: “querido Iván, la gente está presionada para votar por ti y por el Pacto Histórico”. Fajardo enfatizó que “nunca he recibido una amenaza” pero que “nunca había visto a tanta gente preocupada por la seguridad”. El debate tocó otros temas. Uno fueron las relaciones diplomáticas con Venezuela, en la que todos hicieron referencia a tomarlas con pinzas y a tener en cuenta la influencia que Estados Unidos tiene en ese país. También trataron la extorsión desde las cárceles y el cómo parar la corrupción en el Inpec, así como los temas de gentrificación y explotación sexual que enfrenta Medellín. En esto último, los tres elogiaron las medidas que ha tomado la alcaldía de Federico Gutierrez.

Dardos contra los ausentes: Cepeda y Abelardo

Frente a la pregunta de si Cepeda o De la Espriella le convendrían al país, López dijo que, “a pesar de que Iván es un hombre decente, no creo que le convenga; Iván no ha gobernado una tienda, la Presidencia no está para ser el primer cargo de nadie. Eso ya lo vivimos con Duque y fue un desastre. Además, es un candidato que no pone la cara a los colombianos, no debate”. Fajardo reafirmó que no conviene la confrontación Petro-Uribe, mientras que Valencia dijo que Cepeda “no le conviene al país” y lo criticó por las medidas tomadas en la “paz total”: “es hora de votar en contra de los que creen que el país se lo ha entregado a los violentos”. Con respecto a De la Espriella, López lo llamó “defensor de la mafia”. Fajardo estuvo de acuerdo en el rechazo al abogado cordobés: “una persona capaz de decir que va a destripar a la izquierda jamás merece ser presidente de este país”. Lea también: Claudia López: “Cepeda y Paloma son Petro y Uribe en cuerpo ajeno; yo no tengo jefes políticos” Valencia dijo que “una sola campaña puede derrotar a Iván Cepeda, y es Paloma y Oviedo” y recordó que la división de la derecha en las elecciones a la Alcaldía de Medellín en 2019 tuvo como consecuencia la victoria de Quintero. Finalmente, independiente de la ideología, lo importante es que salga a votar. No deje que otros decidan por usted. Como hemos insistido en este periódico: es ahora o nunca.