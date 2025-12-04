Video | “No me vaya a mandar a matar”: el agarrón entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en debate sobre infiltraciones de ‘Calarcá’

Lo que inició como un debate citado en la plenaria del Senado para discutir las presuntas infiltraciones de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, en organismos del Estado como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y las Fuerzas Militares, Terminó en un acalorado intercambio de descalificaciones entre dos congresistas que además, aspiran a la Presidencia el próximo año. Se trata de los precandidatos Paloma Valencia, del Centro Democrático, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quienes se atacaron entre sí durante el debate.

La senadora Valencia centró su intervención en cuestionar la política de Paz Total del Gobierno y luego se arremetió contra Cepeda, a quien acusó de huirle a los debates relacionados con el tema: “Este debate parece que le molesta al Pacto Histórico y al senador Iván Cepeda que se ausenta y desaparece cada vez que salimos a hablar del caos de la Paz Total”,dijo. Lea aquí: Ejército le dio 5 días de permiso al general Miguel Huertas para que prepare su defensa por escándalo de los archivos de 'Calarcá' También sostuvo que, en las negociaciones con grupos armados en el marco de la crítica Paz Total, Cepeda habría respaldado puntos con el ELN que involucran a menores de edad: "los padres de familia le agradecen que haya firmado la utilización de jóvenes mayores de 15 años en el conflicto armado. Estos son los acuerdos que firman el candidato del Pacto Histórico con el ELN". Pero el ambiente subió de tono cuando Valencia aseguró que conoció un plan para intentar contra su vida, atribuyendo la amenaza a grupos armados ilegales que, según ella, “negocia” Cepeda.

“Me enteré queel plan para asesinarme no era de la junta del narcotráfico, sino de la Segunda Marquetalia y del ELN con el que negocia el senador Iván Cepeda”, afirmó. Y agregó:“Claro que me da miedo denunciar a un senador que se abraza con la criminalidad,claro que me da miedo saber que se está abrazado con la gente que mató a Miguel Uribe”, agregó la senadora. Le puede interesar: ¿Por qué Iván Cepeda lidera la intención de voto según Invamer? Consulta del Pacto, maquinaria del Gobierno y otras claves Tras los señalamientos de Valencia, vino la respuesta de Cepeda, quien se defendió atacando a la familia del expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, específicamente a su hermano, Santiago Uribe, recientemente condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, por la conformación del grupo paramilitar Los 12 apóstoles,y de homicidio agravado, por el asesinato de Camilo Barrientos. Cepeda tildó al hermano de Álvaro Uribe de“jefe paramilitar”.