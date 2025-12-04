Video | “No me vaya a mandar a matar”: el agarrón entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en debate sobre infiltraciones de ‘Calarcá’

Lo que inició como un debate citado en la plenaria del Senado para discutir las presuntas infiltraciones de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, en organismos del Estado como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y las Fuerzas Militares, Terminó en un acalorado intercambio de descalificaciones entre dos congresistas que además, aspiran a la Presidencia el próximo año.
Se trata de los precandidatos Paloma Valencia, del Centro Democrático, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quienes se atacaron entre sí durante el debate.