Secretario de Educación y Acopi se suman a debate por eliminación de estampillas de universidades: “se van a sustituir por recursos propios”

La Secretaría de Educación de Antioquia y agremiaciones económicas como Acopi (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) se sumaron esta semana al debate por el nuevo estatuto de rentas, un proyecto de ordenanza que dentro de sus cambios más importantes propone la eliminación de estampillas para varias universidades del departamento.
Mientras desde el gobierno departamental se defendió la idea, señalando que la misma no implica una reducción, sino una sustitución de recursos, Acopi emitió un pronunciamiento en el que pidió mantener esa figura, calificándola como un instrumento eficaz para garantizar la educación.
Cabe recordar que la controversia por el estatuto de rentas se desató en días recientes, luego de que en la Asamblea se radicara el Proyecto de Ordenanza 52 del 15 de septiembre de 2025, una voluminosa iniciativa de 566 artículos en el que se actualizarán las reglas de juego en todo lo relacionado con tributos en el departamento.