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No se pierda el primer debate presidencial entre EL COLOMBIANO y Teleantioquia hoy a las 7 p. m.

Tan solo faltan tres semanas para que se lleven a cabo las elecciones en primera vuelta. Hoy a las 7 p. m. se llevará a cabo nuestro primer gran debate. Conéctese.

  • Los candidatos que confirmaron: Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo. Foto: Colprensa
    Los candidatos que confirmaron: Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 1 hora
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Antes de elegir por quién decantarse para la Presidencia, uno de los pasos fundamentales para conocer las propuestas de los candidatos y su talante político son los debates presidenciales. Es por eso que hoy, a las 7:00 p. m., se llevará a cabo el primer debate presidencial de esta casa periodística en conjunto con Teleantioquia.

Para esta jornada, los candidatos que confirmaron su participación son la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia; la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López; y el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo.

Puede leer: ¿Por qué mientras una encuesta pone a Cepeda cerca de ganar en primera vuelta las otras no?

Durante la transmisión en vivo, los candidatos discutirán algunos de los temas más sensibles y determinantes para el futuro inmediato de Colombia: la seguridad, la economía, la salud, el empleo, la educación y la gobernabilidad.

Este será un escenario decisivo para contrastar ideas, evaluar liderazgos y entender cuáles son las apuestas de cada aspirante de cara a las elecciones presidenciales.

La relevancia del debate cobra aún más fuerza si se tiene en cuenta el peso electoral de Antioquia en el panorama político nacional, una región que históricamente ha sido determinante en los resultados presidenciales del país.

Si bien se buscó la participación de los candidatos punteros en las encuestas: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, estos no estarán presentes en el encuentro.

Desde este diario reiteramos nuestra convicción sobre la importancia del voto informado y la necesidad de fortalecer los espacios democráticos en el país. Los debates presidenciales no solo permiten confrontar propuestas, sino que también son una herramienta fundamental para que los ciudadanos puedan tomar decisiones conscientes, informadas y responsables frente al futuro político de Colombia.

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La democracia se fortalece cuando hay discusión pública, participación ciudadana y acceso a la información. Por eso, este debate representa una oportunidad clave para escuchar a quienes buscan dirigir el país en uno de los momentos más trascendentales de los últimos años.

Ahora más que nunca, el voto es determinante. No se pierda este debate entre EL COLOMBIANO y Teleantioquia hoy a las 7:00 p. m. Siga la transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube o desde la página web de este diario.

En EL COLOMBIANO creemos en el poder del voto y en la necesidad de cuidar la democracia. Es ahora o nunca.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿A qué hora es el debate presidencial de EL COLOMBIANO y Teleantioquia?
El debate presidencial se realizará hoy a las 7:00 p. m.
¿Qué candidatos participarán en el debate presidencial?
Confirmaron su participación Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo.
¿Dónde ver EN VIVO el debate presidencial?
La transmisión estará disponible en el canal de YouTube y la página web de EL COLOMBIANO, además de Teleantioquia.
¿Qué temas se discutirán en el debate?
Los candidatos hablarán sobre seguridad, economía, salud, empleo, educación y gobernabilidad.
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