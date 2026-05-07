No se pierda el primer debate presidencial entre EL COLOMBIANO y Teleantioquia hoy a las 7 p. m.

Antes de elegir por quién decantarse para la Presidencia, uno de los pasos fundamentales para conocer las propuestas de los candidatos y su talante político son los debates presidenciales. Es por eso que hoy, a las 7:00 p. m., se llevará a cabo el primer debate presidencial de esta casa periodística en conjunto con Teleantioquia.

Para esta jornada, los candidatos que confirmaron su participación son la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia; la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López; y el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo.

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Durante la transmisión en vivo, los candidatos discutirán algunos de los temas más sensibles y determinantes para el futuro inmediato de Colombia: la seguridad, la economía, la salud, el empleo, la educación y la gobernabilidad.

Este será un escenario decisivo para contrastar ideas, evaluar liderazgos y entender cuáles son las apuestas de cada aspirante de cara a las elecciones presidenciales.