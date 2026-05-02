Se acerca el debate presidencial entre EL COLOMBIANO y Teleantioquia, y otros secretos en De Buena Fuente

Este jueves 7 de mayo a las 7:00 p.m. no se pierda en nuestro canal de YouTube el debate presidencial organizado por el canal Teleantioquia y esta casa periodística. Los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño discutirán en vivo y en directo los temas clave para el futuro inmediato de Colombia y Antioquia. Los votos paisas pueden ser definitivos para decidir quién pasa a segunda vuelta, por eso este debate es clave.
El candidato Iván Cepeda, invitado desde hace varias semanas, no ha confirmado su asistencia.
En este diario creemos en el poder del voto y de la necesidad de cuidar la democracia. Es ahora o nunca.